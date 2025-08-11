Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής, ενώ στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής (φωτογραφία, επάνω, από το Facebook).

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 03:00 σήμερα Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, κοντά στον ναό του Αγίου Δημητρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται «σε ετοιμότητα»

Επί τόπου βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής που αποτελείται από 38 οχήματα και 116 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Πριν λίγη ώρα στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται «σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτα σπίτια, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές ότι κινδυνεύουν κατοικίες.

Διακοπή κυκλοφορίας

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης καθώς και στην Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών από το ύψος των Ερυθρών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Οινόη, και στην Επαρχιακή Οδό Οινόης – Πανάκτου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Οινόη.