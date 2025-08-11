newspaper
Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 03:57
Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Διακοπή κυκλοφορίας
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
Πυρκαγιά ξέσπασε στην Οινόη Αττικής – Συναγερμός και μήνυμα από το 112
Ελλάδα 11 Αυγούστου 2025 | 03:50

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Οινόη Αττικής – Συναγερμός και μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής όπου μεταβαίνουν εσπευσμένα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύνταξη
Upd:11.08.2025, 04:53
Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής, ενώ στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής (φωτογραφία, επάνω, από το Facebook).

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 03:00 σήμερα Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, κοντά στον ναό του Αγίου Δημητρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται «σε ετοιμότητα»

Επί τόπου βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής που αποτελείται από 38 οχήματα και 116 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πριν λίγη ώρα στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται «σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτα σπίτια, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές ότι κινδυνεύουν κατοικίες.

Διακοπή κυκλοφορίας

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης καθώς και στην Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών από το ύψος των Ερυθρών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Οινόη, και στην Επαρχιακή Οδό Οινόης – Πανάκτου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Οινόη.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
«Ημέρα Δράσης» 10.08.25 Upd: 21:25

«Σταματήστε τον πόλεμο» - Μια κραυγή όλη η Ελλάδα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Χιλιάδες δολοφονίες 10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
Γλασκώβη 10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
Επιστροφή Ζαλούζνι 10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
Γύρος του κόσμου 10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
