Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Λένα Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά πήγε στο σχολείο που φοίτησε και ο πατέρας της, στο Κολλέγιο Αθηνών.

Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, τον Παναγιώτης Αγγελόπουλο, πρωτότοκο γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου, τον Κωνσταντίνο Λιάπη, γιος του Μιχάλη Λιάπη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, την Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη.

Απόφοιτοι όλοι την ίδια περίοδο.

Ομως η Λένα δεν κόλλησε το μικρόβιο της πολιτικής. Αντιθέτως , η Ελένη Δανάη Σαμαρά, ακολούθησε στα επαγγελματικά, τα χνάρια της μητέρας της. Και φοίτησε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Οι δημόσιες ή κοσμικές εμφανίσεις ήταν περιορισμένες, οικογενειακές, και στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε στο Facebook, είχε μοιραστεί ελάχιστες φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα από τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια.

Ηταν ένα παιδί που εκτιμούσε βαθύτατα την αξία των ανθρωπίνων σχέσεων. Και οι φιλίες της, ήταν φιλίες ζωής.

Ανάμεσα στα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν η καλύτερή της φίλη, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Πρόκειται για τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, η οποία γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά και έχουν μοιραστεί χιλιάδες κοινές αναμνήσεις.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, ο μικρότερος αδελφός της Λένας Σαμαρά θέλησε να την αποχαιρετίσει δημοσίως με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», είχε γράψει, ανεβάζοντας μία φωτογραφία της αδικοχαμένης αδελφής του.

Η επιθυμία της οικογένειας

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.

Η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής. Η οικογένεια ζητά, επίσης, να μην γίνει η παραμικρή ερώτηση, ούτε στους στενούς συγγενείς. «Δεν είναι κατάλληλες οι στιγμές, ανθρώπινα» αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.