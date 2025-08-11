newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες
Ελλάδα 11 Αυγούστου 2025

Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς . Αυτό θα ήθελε η Λένα μας είχε γράψει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπυργός

Σύνταξη
Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Λένα Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το  μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά πήγε στο σχολείο που φοίτησε και ο πατέρας της, στο Κολλέγιο Αθηνών.

Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, τον Παναγιώτης Αγγελόπουλο, πρωτότοκο γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου, τον Κωνσταντίνο Λιάπη, γιος του Μιχάλη Λιάπη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, την  Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη.

Απόφοιτοι όλοι την ίδια περίοδο.

Ομως η Λένα δεν κόλλησε το μικρόβιο της πολιτικής. Αντιθέτως , η Ελένη Δανάη Σαμαρά, ακολούθησε στα επαγγελματικά, τα χνάρια της μητέρας της. Και φοίτησε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Οι δημόσιες ή κοσμικές εμφανίσεις ήταν περιορισμένες, οικογενειακές, και στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε στο Facebook, είχε μοιραστεί ελάχιστες φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα από τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια.

Ηταν ένα παιδί που εκτιμούσε βαθύτατα την αξία των ανθρωπίνων σχέσεων. Και οι φιλίες της, ήταν φιλίες ζωής.

Ανάμεσα στα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν η καλύτερή της φίλη, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Πρόκειται για τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, η οποία γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά και έχουν μοιραστεί χιλιάδες κοινές αναμνήσεις.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, ο μικρότερος αδελφός της Λένας Σαμαρά θέλησε να την αποχαιρετίσει δημοσίως με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», είχε γράψει, ανεβάζοντας μία φωτογραφία της αδικοχαμένης αδελφής του.

Η επιθυμία της οικογένειας

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.

Η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής. Η οικογένεια ζητά, επίσης, να μην γίνει η παραμικρή ερώτηση, ούτε στους στενούς συγγενείς. «Δεν είναι κατάλληλες οι στιγμές, ανθρώπινα» αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.

Φωτιά στην Οινόη: Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις – Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία
Ήχησε 112 11.08.25 Upd: 08:01

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη Αττικής - Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία

Η φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις - Νωρίτερα ήχησε 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
«Ημέρα Δράσης» 10.08.25 Upd: 21:25

«Σταματήστε τον πόλεμο» - Μια κραυγή όλη η Ελλάδα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».

Σύνταξη
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φωτιά στην Οινόη: Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις – Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία
Ήχησε 112 11.08.25 Upd: 08:01

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη Αττικής - Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία

Η φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις - Νωρίτερα ήχησε 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Σύνταξη
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
