Λένα Σαμαρά: Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας
Η οικογένεια Σαμαρά, αντί στεφάνου για τη Λένα, παρακαλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.
Συγγενείς και φίλοι θα πουν τη Δευτέρα το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.
Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.
«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.
Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.
«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά.
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.
Σε νέα ανακοίνωσή της η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής. Η οικογένεια ζητά, επίσης, να μην γίνει η παραμικρή ερώτηση, ούτε στους στενούς συγγενείς. «Δεν είναι κατάλληλες οι στιγμές, ανθρώπινα» αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.
