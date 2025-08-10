Συγγενείς και φίλοι θα πουν τη Δευτέρα το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.

Σε νέα ανακοίνωσή της η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής. Η οικογένεια ζητά, επίσης, να μην γίνει η παραμικρή ερώτηση, ούτε στους στενούς συγγενείς. «Δεν είναι κατάλληλες οι στιγμές, ανθρώπινα» αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια.