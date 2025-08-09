Βαρύ πένθος για την οικογένεια Σαμαρά, καθώς «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 34 ετών, η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Η νεαρή γυναίκα κατέληξε την περασμένη Πέμπτη, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς και φίλους.

Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της απώλειας:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά; Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί, ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ. Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας. Σε λατρεύω, Λενάκι μου».

Η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά έχει προκαλέσει συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια.

Η ανακοίνωσης οικογένειας για την κηδεία

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.