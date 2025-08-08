Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, πέθανε ξαφνικά χθες Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντώνης Σαμαράς γνωστοποίησε πριν από λίγο ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού

Ο αιφνίδιος θάνατος της Λένας Σαμαρά έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού ενώ μηνύματα συμπαράστασης στέλνει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Ωστόσο, καθώς το νοσοκομείο δεν έχει νευρολογική κλινική για να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, η 34χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Για πάνω από 40 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στο διπλανό δωμάτιο, οι γονείς της παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις δραματικές εξελίξεις.

Τα συλλυπητήρια των πολιτικών αρχηγών

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασαν ο πρωθυπουργός, ο ΠτΔ και όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», ανέφερε σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».