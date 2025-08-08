Επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

Συγκεκριμένα, η Λένα Σαμαρά, μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι από τον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του, Γεωργία, στο Σισμανόγλειο μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη.

Η 34χρονη εξετάστηκε από ομάδα ιατρών και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός.

Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να υποστεί και ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού η Λένα Σαμαρά κατέληξε στις 22:29 το βράδυ της ίδιας μέρας.

Ολη η ανακοίνωση

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

Τη Δευτέρα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Στη μια το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Λένας Σαμάρα όπως γνωστοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά.

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού

Ο αιφνίδιος θάνατος της Λένας Σαμαρά έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού ενώ μηνύματα συμπαράστασης στέλνει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.