Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Καλλιτεχνούπολη, ενώ μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους
Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.
Μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές.
Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Βοήθεια παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προληπτικά εκκενώνεται το Λύρειο Ίδρυμα.
Μήνυμα του 112
Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής, το οποίο τους ζητά να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
