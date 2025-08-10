Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις εσωτερικές συζητήσεις, σύμφωνα με το NBC News.

«Είναι υπό συζήτηση», δήλωσε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις. Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ και τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις δήλωσαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία επίσκεψη και ότι δεν είναι σαφές εάν ο Ζελένσκι θα βρεθεί τελικά στην Αλάσκα για συναντήσεις. Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι είναι «απολύτως» πιθανό. «Όλοι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει επίσημα τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον σχεδιασμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι αυτό δεν ήταν προϋπόθεση.

O Ζελένσκι θα παρανομήσει αν συναντηθεί απευθείας με τον Πούτιν

Εάν ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Αλάσκα, δεν είναι σαφές εάν αυτός και ο Πούτιν θα βρισκόντουσαν ποτέ στον ίδιο χώρο, ανέφερε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις. Η Ουκρανία έχει ένα διάταγμα σε ισχύ που απαγορεύει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθεί με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, το οποίο υπογράφηκε μετά την προσάρτηση του 2022 των περιοχών Ντόνετσκ, Χερσώνα, Ζαπορίζια και Λουχάνσκ.

Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έρχεται μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Πούτιν στη Μόσχα, πριν από την προθεσμία της Παρασκευής που είχε θέσει ο πρόεδρος στον Ρώσο ηγέτη για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

Ο Πούτιν δεν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός, αλλά πρότεινε τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει μεγάλες εκτάσεις του ουκρανικού εδάφους. Ο Ζελένσκι δήλωσε προκλητικά το Σάββατο ότι οι Ουκρανοί «δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο». Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εργάζονταν το Σάββατο για να προσπαθήσουν να κερδίσουν την υποστήριξη της ουκρανικής κυβέρνησης και των ευρωπαίων ηγετών για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.