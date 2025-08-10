Βρέθηκε πτώμα σε παραλία της Αχαΐας, οι πρώτες εκτιμήσεις
Στο σημείο βρέθηκε το Λιμενικό Σώμα που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ σύντομα θα γίνει η διαδικασία της νεκροτομής
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξεβράστηκε πτώμα στην παραλία της Λακόπετρας.
Στο σημείο βρέθηκε το Λιμενικό Σώμα που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ σύντομα θα γίνει η διαδικασία της νεκροτομής. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεκρός είναι άνδρας, περίπου 40 ετών και είναι μελαψός.
Εκτιμάται ότι είναι Γάλλος υπήκοος
Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ενδέχεται να είναι ένας Γάλλος υπήκοος ο οποίος πριν από μερικές μέρες έπεσε από ένα καράβι superfast κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Πάτρα-Ιταλία πριν από έξι μέρες.
Την έρευνα έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα την ώρα που δεν υπάρχει καμία δήλωση για εξαφάνιση.
