Μπαράζ συλλήψεων για φωτιές στην επικράτεια – Χειροπέδες σε έξι άνδρες

Σε έξι συνολικά συλλήψεις για θερμές εργασίες και πρόκληση πυρκαγιών προχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας χθες Σάββατο 9 και σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου.

Ειδικότερα, χθες Σάββατο, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Χίου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΠΚ Αλιβερίου, συνελήφθη ημεδαπός, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Επίσης, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα, σε περιοχή του δήμου Ερμιονίδας στην Αργολίδα.

Ακόμη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μαρκοπούλου, χειροπέδες πέρασαν σε ημεδαπό, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε «Κατάσταση Συναγερμού»

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό 3.750 ευρώ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Δύο συλλήψεις την Κυριακή

Ακόμη, σήμερα Κυριακή, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδας, αλλοδαπός, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Χαλκιδέων στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Στον αλλοδαπό επιβλήθηκε διοικητικό 3.750 ευρώ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Συνελήφθη σήμερα 10 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, 27χρονος Γερμανός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ.

Αναμένεται οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.