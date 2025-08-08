Αρχαία Ολυμπία: Άνδρας συνελήφθη επειδή έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει την φωτιά
Ένας άνδρας βρίσκεται στα χέρια των αρχών, καθώς έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει την φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η αστυνομία, ο οποίος πήρε πυροσβεστικό όχημα με στόχο να σβήσει την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Χελιδονιού, στην Αρχαία Ολυμπία.
Η επικίνδυνη πράξη του άνδρα στην Αρχαία Ολυμπία
Ο πολίτης που συνελήφθη φέρεται να προχώρησε σε μια αρκετή επικίνδυνη ενέργεια, χωρίς λογική, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Ηλεία Live.
Ο άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της φωτιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο της πράξης του.
Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο άνδρας συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.
