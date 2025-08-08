Αρχαία Ολυμπία: Άνδρας συνελήφθη επειδή έκλεψε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει την φωτιά

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η αστυνομία, ο οποίος πήρε πυροσβεστικό όχημα με στόχο να σβήσει την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Χελιδονιού, στην Αρχαία Ολυμπία.

Η επικίνδυνη πράξη του άνδρα στην Αρχαία Ολυμπία

Ο πολίτης που συνελήφθη φέρεται να προχώρησε σε μια αρκετή επικίνδυνη ενέργεια, χωρίς λογική, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Ηλεία Live.

Ο άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της φωτιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο της πράξης του.

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο άνδρας συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.