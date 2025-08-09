magazin
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο κόσμος του Alien – του θρυλικού κινηματογραφικού σύμπαντος που καθόρισε το sci-fi horror – αποκτά νέα «πνοή» μέσα από την λεγόμενη «μικρή οθόνη». Το Alien: Earth, η νέα σειρά του Νόα Χόλεϊ (Fargo, Legion), σε παραγωγή Disney+ και αναμένεται να καθηλώσει το κοινό με μια αφήγηση που υπόσχεται να μας τρομάξει, αλλά και να μας προβληματίσει όσο ποτέ ξανά.

YouTube thumbnail

Τι θα δούμε

Η σειρά τοποθετείται το έτος 2120, δύο χρόνια πριν τα γεγονότα της ταινίας Alien του 1979 . Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν πέντε τεχνολογικοί κολοσσοί — ανάμεσά τους οι Weyland-Yutani και Prodigy — ένα διαστημικό σκάφος της Weyland-Yutani προσκρούεται σε κτίριο της Prodigy. Η σύγκρουση αυτή πυροδοτεί την αποκάλυψη νέων απειλών από εξωγήινους αλλά και από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Boy Kavalier, ιδρυτής της Prodigy, που αναλαμβάνει ένα αμφιλεγόμενο και ανατριχιαστικό εγχείρημα: μεταφέρει τη συνείδηση παιδιών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ασθένειας σε τεχνητά, συνθετικά σώματα. Έτσι γεννιούνται οι λεγόμενοι «Hybrids» — πλάσματα που ισορροπούν ανάμεσα στην αθωότητα και στην ψυχρή μηχανική φύση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Wendy, την οποία ενσαρκώνει η Σίντνεϊ Τσάντλερ.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Alien: Earth (@alienearthfx)

Φόβος και τρόμος

Η σειρά συνδυάζει γερές «δόσεις» σπλάτερ, τρόμου και φιλοσοφικών ερωτημάτων, καθώς, εκτός από τους γνωστούς Xenomorph, προστίθενται νέες αλλόκοτες μορφές εξωγήινων.

H αφήγηση εμβαθύνει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εταιρική αλαζονεία και στην αμφισβήτηση της ανθρώπινης υπόστασης.

Η Wendy, ως πρώτο «hybrid», αναμετριέται συνεχώς με τις ίδιες της τις αντιφάσεις: είναι ένα παιδί, αλλά ζει σε σώμα ενήλικα, αναζητώντας την ταυτότητά της ανάμεσα στην ανθρωπιά και την ψυχρή «φύση» των μηχανών.

Ανταγωνιστής της είναι ο Boy Kavalier — ένας χαρισματικός αλλά σκοτεινός οραματιστής, που συνδυάζει την παιδική γοητεία με την ψυχρή αμείλικτη φιλοδοξία. Η διαρκής του αναφορά στον Πίτερ Παν δεν είναι τυχαία – λειτουργεί ως συμβολικό νήμα που τον συνδέει με το μοτίβο των «Lost Boys», προσδίδοντας στην παρουσία του μια ανησυχητική αντίφαση: την εικόνα ενός αιώνιου παιδιού που, όμως, κινεί τα νήματα σε έναν κόσμο γεμάτο τρόμο και εκμετάλλευση.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @alienearthfx

