Μουζακίτης στο in: «Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση να χτίζουμε σερί ακόμη και σε φιλικά» (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 επί της Ουνιόν σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο Βερολίνο και ο Χρήστος Μουζακίτης, μιλώντας στο In τόνισε το πόσο σημαντικό είναι οι ερυθρόλευκοι να φτιάχνουν σερί ακόμη και σε τέτοια παιχνίδια, καθώς τους προσδίδει αυτοπεποίθηση.

Επίσης, ο νεαρός μεσοεπιθετικός στάθηκε στην όλο και μεγαλύτερη αφομοίωση της φιλοσοφίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που παρουσιάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, όσο ο καιρός περνάει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο In ο Χρήστος Μουζακίτης μετά το 1-0 επί της Ουνιόν

Για τις έξι νίκες και τη μία ισοπαλία που είχε ο Ολυμπιακός στα επτά φιλικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής: «Είναι καλό να χτίζουμε ένα υποτιθέμενο σερί ακόμη και σε φιλικά. Να κρατάμε το μηδέν, να μην χάνουμε, είναι πολύ βασικό για την πορεία του πρωταθλήματος και για το Champions League, καθώς θα έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Είναι κάτι που μας δίνει πολύ αυτοπεποίθηση».

Για την όλο και καλύτερη «χημεία» που αποκτούν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ: «Αυτό ισχύει. Όσο περισσότερο καιρό είσαι με τον ίδιο προπονητή τόσο περισσότερα μαθαίνεις τον ίδιο και τόσο περισσότερο μαθαίνει εκείνος εμάς. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πιστοί στο πλάνο για να βγάζουμε αυτή την εικόνα που βλέπει ο καθένας στο γήπεδο».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είχε μια τόσο θετική απόδοση απέναντι σε έναν αντίπαλο που αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του σε λίγες ημέρες: «Η αλήθεια είναι οτι δεν μας απασχολεί ο αντίπαλος. Προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και να βελτιωνόμαστε εμείς».

Για τον απολογισμό που κάνει σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία προετοιμασίας του Ολυμπιακού: «Προφανώς υπάρχει κούραση μετά από τόσες ημέρες προετοιμασίας, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ για να βλέπουμε που είμαστε και να βελτιωνόμαστε καθημερινώς και πιστεύω ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μόνο κι όχι στην προπόνηση »