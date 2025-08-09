view
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
09 Αυγούστου 2025 | 20:28
Eνσωμάτωση

Μουζακίτης στο in: «Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση να χτίζουμε σερί ακόμη και σε φιλικά» (vid)

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης στο «in.gr» μετά τη φιλική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 1-0 επί της Ουνιόν στο Βερολίνο.

Νικόλαος Κώτσης
ΚείμενοΝικόλαος Κώτσης
Spotlight

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 επί της Ουνιόν σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο Βερολίνο και ο Χρήστος Μουζακίτης, μιλώντας στο In τόνισε το πόσο σημαντικό είναι οι ερυθρόλευκοι να φτιάχνουν σερί ακόμη και σε τέτοια παιχνίδια, καθώς τους προσδίδει αυτοπεποίθηση.

Επίσης, ο νεαρός μεσοεπιθετικός στάθηκε στην όλο και μεγαλύτερη αφομοίωση της φιλοσοφίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που παρουσιάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, όσο ο καιρός περνάει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο In ο Χρήστος Μουζακίτης μετά το 1-0 επί της Ουνιόν

Για τις έξι νίκες και τη μία ισοπαλία που είχε ο Ολυμπιακός στα επτά φιλικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής: «Είναι καλό να χτίζουμε ένα υποτιθέμενο σερί ακόμη και σε φιλικά. Να κρατάμε το μηδέν, να μην χάνουμε, είναι πολύ βασικό για την πορεία του πρωταθλήματος και για το Champions League, καθώς θα έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Είναι κάτι που μας δίνει πολύ αυτοπεποίθηση».

Για την όλο και καλύτερη «χημεία» που αποκτούν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ: «Αυτό ισχύει. Όσο περισσότερο καιρό είσαι με τον ίδιο προπονητή τόσο περισσότερα μαθαίνεις τον ίδιο και τόσο περισσότερο μαθαίνει εκείνος εμάς. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πιστοί στο πλάνο για να βγάζουμε αυτή την εικόνα που βλέπει ο καθένας στο γήπεδο».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είχε μια τόσο θετική απόδοση απέναντι σε έναν αντίπαλο που αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του σε λίγες ημέρες: «Η αλήθεια είναι οτι δεν μας απασχολεί ο αντίπαλος. Προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και να βελτιωνόμαστε εμείς».

Για τον απολογισμό που κάνει σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία προετοιμασίας του Ολυμπιακού: «Προφανώς υπάρχει κούραση μετά από τόσες ημέρες προετοιμασίας, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ για να βλέπουμε που είμαστε και να βελτιωνόμαστε καθημερινώς και πιστεύω ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μόνο κι όχι στην προπόνηση »

World
Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Καμπελά στο in: «Μου αρέσει πολύ εδώ, θα γίνω ακόμα καλύτερος» (vid)
03.08.25

Καμπελά στο in: «Μου αρέσει πολύ εδώ, θα γίνω ακόμα καλύτερος» (vid)

Ο Ρεμί Καμπελά μετά το παιχνίδι με την Ντεν Χάαγκ μίλησε αποκλειστικά στο In για την εμφάνισή του κόντρα στην ολλανδική ομάδα, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται στην «ερυθρόλευκη» προετοιμασία.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Λιατσικούρας στο in: «Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής» (vid)
02.08.25

Λιατσικούρας στο in: «Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής» (vid)

Ο Αργύρης Λιατσικούρας μίλησε στο In για το φιλικό με την Χέρενφεν, τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία, αλλά και για την εξέλιξη που έχει επιδείξει ο ίδιος και ο συμπαίκτης του, Σταύρος Πνευμονίδης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους [βίντεο]
09.08.25

Λήμνος: Δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με SUP στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Διασώθηκαν και γονείς που παγιδεύτηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Σύνταξη
Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ
09.08.25

Alien: Earth – Η επιτομή του sci-fi horror επιστρέφει και υπόσχεται να μας τρομάξει πιο πολύ απο ποτέ

Ο Νόα Χόλεϊ συνεχίζει τη μακρά παράδοση του κινηματογραφικού έπους Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ με μια νέα τηλεοπτική σειρά γεμάτη σπλάτερ και υπαρξιακά ερωτήματα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ
09.08.25

Φιντάν: Απορρίπτουμε το σχέδιο κατάληψης της Γάζας – Είναι στάδιο της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ

Ο Χακάν Φιντάν από την Αίγυπτο καταδίκασε τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου, ως μέρος της «γενοκτονικής πολιτικής» του Ισραήλ. Ανακοίνωσε σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σερβία
09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
09.08.25

«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο