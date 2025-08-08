Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις του in σχετικά με τα εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία – Σεμερτζίδου από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Μαρκογιαννάκη τόνισε πως «βλέπουμε μια κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν είχαμε την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν είχαμε τη δικογραφία στη Βουλή, τώρα δεν θα συζητούσαμε τίποτα από αυτά. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τολμηρές παρεμβάσεις, τότε αυτό που θα θέλαμε να δούμε αυτά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι έναν υγιή οργανισμό με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που να δίνει τις επιδοτήσεις στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους και όχι μια κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό να αφήνουν τρύπες στο σύστημα και στην ουσία μια εγκληματική γαλάζια οργάνωση να κλέβει τις επιδοτήσεις από αυτούς που τις δικαιούνταν».

Ακολούθως πρόσθεσε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, πως «το σκάνδαλο και βέβαια έχει χρώμα και είναι γαλάζιο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου περιγράφονται σε πρωταγωνιστικό ρόλο της εγκληματικής οργάνωσης, γαλάζια στελέχη. Είτε πρώην υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κεντρικά της στελέχη. Η κυβέρνηση είτε μεθοδεύει είτε κρύβεται. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε τη μεθόδευση. Είδαμε μια εξεταστική επιτροπή στην οποία δίνεται ένας χρονικός ορίζοντας τριών μηνών, που σημαίνει ότι παραγράφονται τα αδικήματα για τον κ. Βορίδη και ταυτόχρονα είδαμε μια θεσμική εκτροπή με τον φόβο των διαρροών. Είδαμε τα άδεια έδρανα στη Βουλή, μια προσβολή απέναντι στο δημοκρατικό πολίτευμα. Όλα αυτά για να καλύψουν και να μην διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών».

«Έχουν ενεργοποιήσει το ‘αυτόματο’ σύστημα διαγραφών τους – όπως το αποκαλούν;».

Αναφερόμενη στις αποκαλύψεις του in σχετικά με την πολιτεύτρια και τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως «αυτή την εβδομάδα στην κυβέρνηση έχουν πιει το αμίλητο νερό. Έχουμε βγάλει ανακοινώσεις για τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη συντονίστρια των κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτής στον νομό Κοζάνης και περιμένουμε απαντήσεις: Εάν πράγματι θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτές τις πληρωμές που βλέπουμε ότι αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια για την οικογένειά της, εάν πράγματι θεωρούν και δέχονται τους ισχυρισμούς της και εάν δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την ανοδική τάση των πληρωμών τους τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για όλα αυτά δεν έχουν απαντήσει, κρύβονται. Έχουν ενεργοποιήσει το ‘αυτόματο’ σύστημα διαγραφών τους – όπως το αποκαλούν;».

Ακόμη, η κ. Μαρκογιαννάκη τόνισε πως «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει ποιότητα και αξιοπρέπεια στη ζωή του και όχι υποτίμηση της νοημοσύνης του και απαξίωση των θεσμών».

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος εξέφρασε «τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, κουράγιο και δύναμη τους ευχόμαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» .