Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 08 Αυγούστου 2025 | 17:12

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αποκαλύψεις του in σχετικά με τα εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία – Σεμερτζίδου από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Μαρκογιαννάκη τόνισε πως «βλέπουμε μια κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν είχαμε την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν είχαμε τη δικογραφία στη Βουλή, τώρα δεν θα συζητούσαμε τίποτα από αυτά. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τολμηρές παρεμβάσεις, τότε αυτό που θα θέλαμε να δούμε αυτά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι έναν υγιή οργανισμό με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που να δίνει τις επιδοτήσεις στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους και όχι μια κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό να αφήνουν τρύπες στο σύστημα και στην ουσία μια εγκληματική γαλάζια οργάνωση να κλέβει τις επιδοτήσεις από αυτούς που τις δικαιούνταν».

Ακολούθως πρόσθεσε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, πως «το σκάνδαλο και βέβαια έχει χρώμα και είναι γαλάζιο. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου περιγράφονται σε πρωταγωνιστικό ρόλο της εγκληματικής οργάνωσης, γαλάζια στελέχη. Είτε πρώην υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κεντρικά της στελέχη. Η κυβέρνηση είτε μεθοδεύει είτε κρύβεται. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε τη μεθόδευση. Είδαμε μια εξεταστική επιτροπή στην οποία δίνεται ένας χρονικός ορίζοντας τριών μηνών, που σημαίνει ότι παραγράφονται τα αδικήματα για τον κ. Βορίδη και ταυτόχρονα είδαμε μια θεσμική εκτροπή με τον φόβο των διαρροών. Είδαμε τα άδεια έδρανα στη Βουλή, μια προσβολή απέναντι στο δημοκρατικό πολίτευμα. Όλα αυτά για να καλύψουν και να μην διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών».

«Έχουν ενεργοποιήσει το ‘αυτόματο’ σύστημα διαγραφών τους – όπως το αποκαλούν;».

Αναφερόμενη στις αποκαλύψεις του in σχετικά με την πολιτεύτρια και τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως «αυτή την εβδομάδα στην κυβέρνηση έχουν πιει το αμίλητο νερό. Έχουμε βγάλει ανακοινώσεις για τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη συντονίστρια των κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτής στον νομό Κοζάνης και περιμένουμε απαντήσεις: Εάν πράγματι θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτές τις πληρωμές που βλέπουμε ότι αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια για την οικογένειά της, εάν πράγματι θεωρούν και δέχονται τους ισχυρισμούς της και εάν δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την ανοδική τάση των πληρωμών τους τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για όλα αυτά δεν έχουν απαντήσει, κρύβονται. Έχουν ενεργοποιήσει το ‘αυτόματο’ σύστημα διαγραφών τους – όπως το αποκαλούν;».

Ακόμη, η κ. Μαρκογιαννάκη τόνισε πως «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει ποιότητα και αξιοπρέπεια στη ζωή του και όχι υποτίμηση της νοημοσύνης του και απαξίωση των θεσμών».

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος εξέφρασε «τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, κουράγιο και δύναμη τους ευχόμαστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» .

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

