Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

Η Χάιντι Κλουμ είναι πολύ ok με ό,τι της έφερε η ζωή -με δική της ευθύνη. Τις επιλογές της, τις καμπύλες της, όπως τις αυλακώσεις που μπορούν να εμφανιστούν στις άκρες των ματιών της. «Είναι απόδειξη ότι έχω γελάσει πολύ στη ζωή μου» λέει η Κλουμ που έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας μέσα της.

Μια γερή δόση δουλειάς, περιέργειας και ακόμα περισσότερης αγάπης που απολαμβάνει άνευ όρων με τον Tομ Κάουλιτζ, μουσικό του συγκροτήματος Tokio Hotel, και σύζυγό της εδώ και έξι χρόνια με τον οποίο μοιράζεται πια και το κρησφύγετο της στην Καραϊβική.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών η Κλουμ λέει ότι ο νεότερος της Κάουλιτζ την απελευθέρωσε. Αν και επιμένει ότι είναι η σταρ στη σχέση τους (ο Τομ συμφωνεί), εκείνος φροντίζει να δίνει τον ρυθμό. «Πριν, σχεδίαζα τα πάντα, αλλά ο Τομ μου έμαθε να ζω μέρα με τη μέρα» λέει.

Η συνάντησή τους ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά το 2018. Από τότε και μετά, τα πράγματα κινήθηκαν πολύ γρήγορα μεταξύ του συνθέτη-κιθαρίστα του Tokio Hotel και του supermodel.

Τα δεκαεπτά χρόνια που τους χωρίζουν δεν έχουν σημασία. «Στο μυαλό μου, είμαι 35», παραδέχεται. Και στο σώμα της. Πιθανώς επειδή έχει βρει την τέλεια ισορροπία: «Τρέχω, τρώω καλά και δεν γυμνάζομαι πολύ. Έχω τον άντρα μου».

Η Κλουμ εγκαταστάθηκε στο παραδεισένιο νησί του Αγίου Βαρθολομαίου αυτό το καλοκαίρι όπου θέλει να περνάει τουλάχιστον τέσσερις μήνες το χρόνο.

Στα 52 της χρόνια, η Χάιντι Κλουμ παραμένει ένα από τα πιο διάσημα και επιδραστικά μοντέλα στον κόσμο.

Βασίλισσα των καταλόγων («Έδιναν καλά λεφτά» λέει), ηγέτιδα της μπράντας και των επιχειρηματικώ της δραστηριοτήτων (παραγωγός σε τηλεοπτικά προτζεκτ, συμφωνίες με lingerie ετικέτες) και μια από τις πιο διαχρονικές τηλεπερσόνες των τελευταίων δεκαετιών (από το Project Runway στο Germany’s Next Top Model ή το America’s Got talent μαζί με τη φίλη της Σοφία Βεργκάρα) η Κλουμ μίλησε στο Paris Match γιατί το νησί του Αγίου Βαρθολομαίου είναι το οχυρό της.

Η Κλουμ, που κάποτε δυσκολευόταν να κλείσει δουλειές γιατί ήταν «πολύ χαμογελαστή και όχι αρκετά λεπτή» για τις πασαρέλες, αποδεικνύει στα 52 της χρόνια ότι η αλήθεια βρίσκεται στο «φυσικό».

Κάνοντας φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή της, μια τετράμηνη παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, για την οποία, όπως λέει, δεν νιώθει καμία ενοχή η Κλουμ μεγαλώνει αναγνωρίζοντας ότι οι παύσεις είναι σημαντικές όσο και τα γκάζια.

«Ο υπόλοιπος χρόνος είναι σαν μια τρελή κούρσα», εξηγεί. «Ο Τομ κι εγώ δουλεύουμε και ταξιδεύουμε συνεχώς. Αυτές οι διακοπές είναι πραγματικά αναγκαίες». Το νησί του Αγίου Βαρθολομαίου, ένα νησί με μποέμ ατμόσφαιρα, αποτελεί το ιδανικό καταφύγιο για το ζευγάρι.

«Μου αρέσει η φυσική ομορφιά του νησιού. Μπορείς να βρεις βουνά από χαβιάρι σε ένα γαμήλιο πάρτι, αλλά και να ξαπλώσεις τόπλες στην άμμο μιας έρημης παραλίας. Αυτή η φυσικότητα μου ταιριάζει απόλυτα», λέει η Κλουμ, τονίζοντας ότι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί είναι το καλοκαίρι, όταν δεν έχει πολύ κόσμο.

Οι Κλουμ και ο Κάουλιτζ έκαναν μια μεγάλη επένδυση, χτίζοντας το σπίτι τους στους λόφους του Σεν Ζαν. «Είναι ένα μέρος για να χαλαρώνουμε, να αναπνέουμε και να περνάμε χρόνο μαζί. Είναι πολύ σημαντικό για ένα ζευγάρι», σημειώνει η σταρ.

Μιλώντας για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στα 52, η Χάιντι Κλουμ ξεκαθαρίζει ότι όλα είναι ισορροπία.

«Το μυστικό είναι να έχεις μια υγιεινή ζωή όλο τον χρόνο, όχι μόνο στις διακοπές, και να παραμένεις πάντα θετικός. Είμαι ο τύπος ανθρώπου που θα φάει ένα καλό χάμπουργκερ όταν τον θέλει, αντί να τον τρώει η κατήφεια», δηλώνει, προσθέτοντας πως με τα χρόνια έγινε πιο στρογγυλή, κάτι που ο σύζυγός της θεωρεί πιο όμορφο.

«Με βρίσκει πιο όμορφη με κάποια πιασιματάκια παραπάνω», αποκαλύπτει.

Η Κλουμ γνώρισε το St. Barths πριν από τριάντα χρόνια. «Βρέθηκα εδώ για μια φωτογράφιση για τη Victoria’s Secret. Φοβάμαι να πετάω, οπότε νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα κατά την προσγείωση. Το αεροδρόμιο του St. Barths είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Σφηνωμένο ανάμεσα στη θάλασσα και σε δύο βουνά, ο διάδρομος είναι μικροσκοπικός, έτσι το αεροπλάνο βουτάει και φρενάρει βίαια. Ορκίστηκα εκείνη την ημέρα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ, αλλά ερωτεύτηκα το νησί, και τριάντα χρόνια αργότερα, είμαι ακόμα εδώ».

Το αντίδοτο στο άγχος των μητροπόλεων που δεν αναιρεί («Αγαπώ τη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσαν τα παιδιά, το Λος Άντζελες, όπου ζούμε τον περισσότερο καιρό, και το Άσπεν, όπου έμαθαν να κάνουν σκι» λέει) σε αυτό το νησί η Κλουμ ζει «ένα μόνιμο μήνα του μέλιτος».

«Η ηλικία σε αναγκάζει να φοράς γυαλιά ανάγνωσης, αλλά σε εμποδίζει επίσης να κοιμηθείς αρκετά… Έτσι ξυπνάω από μόνη μου στις 7:00 π.μ., που είναι πολύ νωρίς, επειδή ο σύζυγός μου, που είναι νεότερος, μπορεί να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι. Μερικές φορές προσπαθώ να ξανακοιμηθώ δίπλα του, αλλά όταν δεν μπορώ, πηδάω από το κρεβάτι και τρέχω στον υπολογιστή μου για να αντιμετωπίσω έκτακτες ανάγκες.

Η τέλεια μέρα ξεκινάει ακριβώς τη στιγμή που ξυπνάω το αγαπημένο μου κουνέλι… Δύο επιλογές: να οδηγήσω μέχρι το αγαπημένο μας αρτοποιείο πριν ξεπουληθούν τα νόστιμα σάντουιτς μπαγκέτας, τόνου και αυγών των 4 ευρώ, ή να ετοιμάσω μόνη μου το πρωινό και ένα πικνίκ. Πίνοντας καφέ – ντεκαφεϊνέ για μένα – συζητάμε για την παραλία που θα πάμε» λέει για το ξεκίνημα μιας ωραίας μέρας.

Η Κλουμ μετράει αρκετές παραλίες που λατρεύει στο νησί το καλοκαίρι, όταν είναι εκτός σεζόν.

«Έχω τουλάχιστον επτά, και η καθεμία έχει τη δική της γοητεία. Η παραλία με τα κοχύλια, καλυμμένη με μικρά ροζ κοχύλια που ξεβράζει η θάλασσα, είναι μια από τις αγαπημένες μου. Κάποιες, όπως η παραλία Saline, αξίζουν τον κόπο. Πρέπει να περπατήσεις σε απότομα μονοπάτια για να φτάσεις εκεί Όταν φεύγουμε, είμαστε φορτωμένοι σαν μουλάρια, με ένα ψυγείο γεμάτο με πράγματα για ποτό και φαγητό, ξαπλώστρες, τη σκηνή που πρέπει να κουβαλάμε με σακούλες γεμάτες άμμο για να μην πετάξει μακριά με την πρώτη ριπή ανέμου… Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά logistics!

Τρελαίνομαι για αξεσουάρ παραλίας, έχω μια απίστευτη συλλογή, που έχω αγοράσει από το Διαδίκτυο. Στην παραλία, δεν βαριέμαι ποτέ. Μου αρέσει να βρίσκομαι στο νερό εδώ, είναι ζεστά και καθαρά, και μπορείς πάντα να δεις τα πόδια σου, κάτι που είναι πολύ χαλαρωτικό. Μένουμε εκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, μερικές φορές μέχρι το βράδυ, για να θαυμάσουμε τα χιλιάδες αστέρια που γεμίζουν τον ουρανό. Είμαστε εδώ σχεδόν ένα μήνα και έχουμε βγει μόνο τέσσερις φορές το βράδυ. Πρέπει να πω ότι αρχίσαμε να βλέπουμε την εξαιρετικά εθιστική σειρά Dexter» συνεχίζει η Κλουμ.

«Κολύμπι, περπάτημα, αυτά είναι ήδη πολλά για μένα» λέει ξεκαθαρίζοντας ότι δεν κάνει επικίνδυνα σπορ ή καταδύσεις.

«Τον υπόλοιπο χρόνο, όλη μου η ζωή είναι προγραμματισμένη σχεδόν λεπτό προς λεπτό. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί εκτός του ότι είμαι μια πολύ δραστήρια γυναίκα, είμαι και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Έτσι, όταν βρίσκομαι εδώ μόνη με τον άντρα μου, δεν θέλω να προγραμματίζω τίποτα. Θέλω απλώς να ξεκουράσω το μυαλό μου για να αφήσω την ψυχή μου και την άγρια φύση μου να πάρουν τον έλεγχο και να επανασυνδεθώ με τον σύντροφό μου».

Τα τέσσερα παιδιά της κάποιες φορές την ακολουθούν, όχι συχνά λέει.

«Αγαπούν αυτό το νησί. Έχουν πολλές αναμνήσεις εδώ. Ήταν απλά όταν ήταν μικρά. με ακολουθούσαν παντού χωρίς αμφιβολία. Τώρα που είναι έφηβοι ή ακόμα και ενήλικες, είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει να ρωτήσουμε τον καθένα πού θέλει να πάει, να προσαρμοστεί στις επιθυμίες του, να βρει να βρίσκω συμβιβασμούς που να ευχαριστούν τους πάντες. Χρειάζονται αιώνες, αλλά το λατρεύω, είναι η πλευρά μου ως Σούπερ Μαμά…

Αλλά έρχονται λιγότερο, ζουν τη ζωή τους, ταξιδεύουν στον κόσμο όπως έκανα εγώ στην ηλικία τους. Η μικρότερη κόρη μου, που είναι 15 ετών, προτίμησε να σπουδάσει στην Οξφόρδη της Αγγλίας, απλώς για να γίνει πιο έξυπνη από ό,τι είναι ήδη, και η μεγαλύτερη κόρη μου, που είναι 21 ετών, πήγε στη Βραζιλία με το αμόρε της. Έτσι είναι η ζωή!»

Αναπολογητική και εξοικειωμένη με το σώμα η Κλουμ συνεχίζει την παράδοση της οικογένειάς της.

«Οι Γερμανοί ήταν πρωτοπόροι του είδους, οπότε ο πατέρας και η μητέρα μου με πήγαν, ως μικρή, στα πρώτα κάμπινγκ γυμνιστών για διακοπές. Από τότε νιώθω πολύ άνετα με το σώμα μου και τη γύμνια μου. Εδώ, περνάω τις μέρες μου με μπικίνι, απλώς βάζω κάτι από πάνω όταν πηγαίνω για ψώνια, και στην παραλία βγαίνω τόπλες. Μισώ τις μαύρες γραμμές. Είναι άσχημες κάτω από τα καλοκαιρινά φορέματα» προσθέτει.

Η Κλουμ που επέστρεψε ως οικοδέσποινα και κριτής στην 21η σεζόν του Project Runway μετά από μια οκταετή παύση, είναι ασίγαστη.

«Προετοιμάζω μια μεγάλη εκδήλωση στο Μόναχο για την έναρξη του διάσημου φεστιβάλ μπύρας, Oktoberfest. Ονομάζεται HeidiFest και λαμβάνει χώρα στο Hofbrauhaus, την πιο διάσημη μπυραρία. Κατάφερα να φέρω κοντά μερικούς σπουδαίους Γερμανούς λαϊκούς καλλιτέχνες, αυτούς που αγαπούσε η γιαγιά μου και των οποίων τα τραγούδια γνωρίζουμε όλοι απέξω. Όλοι θα φορούν βαυαρικές στολές, και έχω φίλους από όλο τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό!» λέει για ακόμη ένα πάρτι στη ζωή της.