08.08.2025 | 21:07
Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Go Fun 08 Αυγούστου 2025 | 19:05

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Situationship: Τι είναι και γιατί μένουμε σε αυτό;

Spotlight

Η Χάιντι Κλουμ είναι πολύ ok με ό,τι της έφερε η ζωή -με δική της ευθύνη. Τις επιλογές της, τις καμπύλες της, όπως τις αυλακώσεις που μπορούν να εμφανιστούν στις άκρες των ματιών της. «Είναι απόδειξη ότι έχω γελάσει πολύ στη ζωή μου» λέει η Κλουμ που έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας μέσα της.

Μια γερή δόση δουλειάς, περιέργειας και ακόμα περισσότερης αγάπης που απολαμβάνει άνευ όρων με τον Tομ Κάουλιτζ, μουσικό του συγκροτήματος Tokio Hotel, και σύζυγό της εδώ και έξι χρόνια με τον οποίο μοιράζεται πια και το κρησφύγετο της στην Καραϊβική.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών η Κλουμ λέει ότι ο νεότερος της Κάουλιτζ την απελευθέρωσε. Αν και επιμένει ότι είναι η σταρ στη σχέση τους (ο Τομ συμφωνεί), εκείνος φροντίζει να δίνει τον ρυθμό. «Πριν, σχεδίαζα τα πάντα, αλλά ο Τομ μου έμαθε να ζω μέρα με τη μέρα» λέει.

Η συνάντησή τους ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά το 2018. Από τότε και μετά, τα πράγματα κινήθηκαν πολύ γρήγορα μεταξύ του συνθέτη-κιθαρίστα του Tokio Hotel και του supermodel.

Τα δεκαεπτά χρόνια που τους χωρίζουν δεν έχουν σημασία. «Στο μυαλό μου, είμαι 35», παραδέχεται. Και στο σώμα της. Πιθανώς επειδή έχει βρει την τέλεια ισορροπία: «Τρέχω, τρώω καλά και δεν γυμνάζομαι πολύ. Έχω τον άντρα μου».

Η Κλουμ εγκαταστάθηκε στο παραδεισένιο νησί του Αγίου Βαρθολομαίου αυτό το καλοκαίρι όπου θέλει να περνάει τουλάχιστον τέσσερις μήνες το χρόνο.

Στα 52 της χρόνια, η Χάιντι Κλουμ παραμένει ένα από τα πιο διάσημα και επιδραστικά μοντέλα στον κόσμο.

Βασίλισσα των καταλόγων («Έδιναν καλά λεφτά» λέει), ηγέτιδα της μπράντας και των επιχειρηματικώ της δραστηριοτήτων (παραγωγός σε τηλεοπτικά προτζεκτ, συμφωνίες με lingerie ετικέτες) και μια από τις πιο διαχρονικές τηλεπερσόνες των τελευταίων δεκαετιών (από το Project Runway στο Germany’s Next Top Model ή το America’s Got talent μαζί με τη φίλη της Σοφία Βεργκάρα) η Κλουμ μίλησε στο Paris Match γιατί το νησί του Αγίου Βαρθολομαίου είναι το οχυρό της.

Η Κλουμ, που κάποτε δυσκολευόταν να κλείσει δουλειές γιατί ήταν «πολύ χαμογελαστή και όχι αρκετά λεπτή» για τις πασαρέλες, αποδεικνύει στα 52 της χρόνια ότι η αλήθεια βρίσκεται στο «φυσικό».

Κάνοντας φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή της, μια τετράμηνη παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, για την οποία, όπως λέει, δεν νιώθει καμία ενοχή η Κλουμ μεγαλώνει αναγνωρίζοντας ότι οι παύσεις είναι σημαντικές όσο και τα γκάζια.

«Ο υπόλοιπος χρόνος είναι σαν μια τρελή κούρσα», εξηγεί. «Ο Τομ κι εγώ δουλεύουμε και ταξιδεύουμε συνεχώς. Αυτές οι διακοπές είναι πραγματικά αναγκαίες». Το νησί του Αγίου Βαρθολομαίου, ένα νησί με μποέμ ατμόσφαιρα, αποτελεί το ιδανικό καταφύγιο για το ζευγάρι.

«Μου αρέσει η φυσική ομορφιά του νησιού. Μπορείς να βρεις βουνά από χαβιάρι σε ένα γαμήλιο πάρτι, αλλά και να ξαπλώσεις τόπλες στην άμμο μιας έρημης παραλίας. Αυτή η φυσικότητα μου ταιριάζει απόλυτα», λέει η Κλουμ, τονίζοντας ότι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί είναι το καλοκαίρι, όταν δεν έχει πολύ κόσμο.

Οι Κλουμ και ο Κάουλιτζ έκαναν μια μεγάλη επένδυση, χτίζοντας το σπίτι τους στους λόφους του Σεν Ζαν. «Είναι ένα μέρος για να χαλαρώνουμε, να αναπνέουμε και να περνάμε χρόνο μαζί. Είναι πολύ σημαντικό για ένα ζευγάρι», σημειώνει η σταρ.

Μιλώντας για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στα 52, η Χάιντι Κλουμ ξεκαθαρίζει ότι όλα είναι ισορροπία.

«Το μυστικό είναι να έχεις μια υγιεινή ζωή όλο τον χρόνο, όχι μόνο στις διακοπές, και να παραμένεις πάντα θετικός. Είμαι ο τύπος ανθρώπου που θα φάει ένα καλό χάμπουργκερ όταν τον θέλει, αντί να τον τρώει η κατήφεια», δηλώνει, προσθέτοντας πως με τα χρόνια έγινε πιο στρογγυλή, κάτι που ο σύζυγός της θεωρεί πιο όμορφο.

«Με βρίσκει πιο όμορφη με κάποια πιασιματάκια παραπάνω», αποκαλύπτει.

View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Η Κλουμ γνώρισε το St. Barths πριν από τριάντα χρόνια. «Βρέθηκα εδώ για μια φωτογράφιση για τη Victoria’s Secret. Φοβάμαι να πετάω, οπότε νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα κατά την προσγείωση. Το αεροδρόμιο του St. Barths είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Σφηνωμένο ανάμεσα στη θάλασσα και σε δύο βουνά, ο διάδρομος είναι μικροσκοπικός, έτσι το αεροπλάνο βουτάει και φρενάρει βίαια. Ορκίστηκα εκείνη την ημέρα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ, αλλά ερωτεύτηκα το νησί, και τριάντα χρόνια αργότερα, είμαι ακόμα εδώ».

Το αντίδοτο στο άγχος των μητροπόλεων που δεν αναιρεί («Αγαπώ τη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσαν τα παιδιά, το Λος Άντζελες, όπου ζούμε τον περισσότερο καιρό, και το Άσπεν, όπου έμαθαν να κάνουν σκι» λέει) σε αυτό το νησί η Κλουμ ζει «ένα μόνιμο μήνα του μέλιτος».

«Η ηλικία σε αναγκάζει να φοράς γυαλιά ανάγνωσης, αλλά σε εμποδίζει επίσης να κοιμηθείς αρκετά… Έτσι ξυπνάω από μόνη μου στις 7:00 π.μ., που είναι πολύ νωρίς, επειδή ο σύζυγός μου, που είναι νεότερος, μπορεί να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι. Μερικές φορές προσπαθώ να ξανακοιμηθώ δίπλα του, αλλά όταν δεν μπορώ, πηδάω από το κρεβάτι και τρέχω στον υπολογιστή μου για να αντιμετωπίσω έκτακτες ανάγκες.

Η τέλεια μέρα ξεκινάει ακριβώς τη στιγμή που ξυπνάω το αγαπημένο μου κουνέλι… Δύο επιλογές: να οδηγήσω μέχρι το αγαπημένο μας αρτοποιείο πριν ξεπουληθούν τα νόστιμα σάντουιτς μπαγκέτας, τόνου και αυγών των 4 ευρώ, ή να ετοιμάσω μόνη μου το πρωινό και ένα πικνίκ. Πίνοντας καφέ – ντεκαφεϊνέ για μένα – συζητάμε για την παραλία που θα πάμε» λέει για το ξεκίνημα μιας ωραίας μέρας.

Η Κλουμ μετράει αρκετές παραλίες που λατρεύει στο νησί το καλοκαίρι, όταν είναι εκτός σεζόν.

«Έχω τουλάχιστον επτά, και η καθεμία έχει τη δική της γοητεία. Η παραλία με τα κοχύλια, καλυμμένη με μικρά ροζ κοχύλια που ξεβράζει η θάλασσα, είναι μια από τις αγαπημένες μου. Κάποιες, όπως η παραλία Saline, αξίζουν τον κόπο. Πρέπει να περπατήσεις σε απότομα μονοπάτια για να φτάσεις εκεί Όταν φεύγουμε, είμαστε φορτωμένοι σαν μουλάρια, με ένα ψυγείο γεμάτο με πράγματα για ποτό και φαγητό, ξαπλώστρες, τη σκηνή που πρέπει να κουβαλάμε με σακούλες γεμάτες άμμο για να μην πετάξει μακριά με την πρώτη ριπή ανέμου… Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά logistics!

Τρελαίνομαι για αξεσουάρ παραλίας, έχω μια απίστευτη συλλογή, που έχω αγοράσει από το Διαδίκτυο. Στην παραλία, δεν βαριέμαι ποτέ. Μου αρέσει να βρίσκομαι στο νερό εδώ, είναι ζεστά και καθαρά, και μπορείς πάντα να δεις τα πόδια σου, κάτι που είναι πολύ χαλαρωτικό. Μένουμε εκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, μερικές φορές μέχρι το βράδυ, για να θαυμάσουμε τα χιλιάδες αστέρια που γεμίζουν τον ουρανό. Είμαστε εδώ σχεδόν ένα μήνα και έχουμε βγει μόνο τέσσερις φορές το βράδυ. Πρέπει να πω ότι αρχίσαμε να βλέπουμε την εξαιρετικά εθιστική σειρά Dexter» συνεχίζει η Κλουμ.

View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

«Κολύμπι, περπάτημα, αυτά είναι ήδη πολλά για μένα» λέει ξεκαθαρίζοντας ότι δεν κάνει επικίνδυνα σπορ ή καταδύσεις.

«Τον υπόλοιπο χρόνο, όλη μου η ζωή είναι προγραμματισμένη σχεδόν λεπτό προς λεπτό. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί εκτός του ότι είμαι μια πολύ δραστήρια γυναίκα, είμαι και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Έτσι, όταν βρίσκομαι εδώ μόνη με τον άντρα μου, δεν θέλω να προγραμματίζω τίποτα. Θέλω απλώς να ξεκουράσω το μυαλό μου για να αφήσω την ψυχή μου και την άγρια φύση μου να πάρουν τον έλεγχο και να επανασυνδεθώ με τον σύντροφό μου».

Τα τέσσερα παιδιά της κάποιες φορές την ακολουθούν, όχι συχνά λέει.

«Αγαπούν αυτό το νησί. Έχουν πολλές αναμνήσεις εδώ. Ήταν απλά όταν ήταν μικρά. με ακολουθούσαν παντού χωρίς αμφιβολία. Τώρα που είναι έφηβοι ή ακόμα και ενήλικες, είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει να ρωτήσουμε τον καθένα πού θέλει να πάει, να προσαρμοστεί στις επιθυμίες του, να βρει να βρίσκω συμβιβασμούς που να ευχαριστούν τους πάντες. Χρειάζονται αιώνες, αλλά το λατρεύω, είναι η πλευρά μου ως Σούπερ Μαμά…

Αλλά έρχονται λιγότερο, ζουν τη ζωή τους, ταξιδεύουν στον κόσμο όπως έκανα εγώ στην ηλικία τους. Η μικρότερη κόρη μου, που είναι 15 ετών, προτίμησε να σπουδάσει στην Οξφόρδη της Αγγλίας, απλώς για να γίνει πιο έξυπνη από ό,τι είναι ήδη, και η μεγαλύτερη κόρη μου, που είναι 21 ετών, πήγε στη Βραζιλία με το αμόρε της. Έτσι είναι η ζωή!»

Αναπολογητική και εξοικειωμένη με το σώμα η Κλουμ συνεχίζει την παράδοση της οικογένειάς της.

View this post on Instagram

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

«Οι Γερμανοί ήταν πρωτοπόροι του είδους, οπότε ο πατέρας και η μητέρα μου με πήγαν, ως μικρή, στα πρώτα κάμπινγκ γυμνιστών για διακοπές. Από τότε νιώθω πολύ άνετα με το σώμα μου και τη γύμνια μου. Εδώ, περνάω τις μέρες μου με μπικίνι, απλώς βάζω κάτι από πάνω όταν πηγαίνω για ψώνια, και στην παραλία βγαίνω τόπλες. Μισώ τις μαύρες γραμμές. Είναι άσχημες κάτω από τα καλοκαιρινά φορέματα» προσθέτει.

Η Κλουμ που επέστρεψε ως οικοδέσποινα και κριτής στην 21η σεζόν του Project Runway μετά από μια οκταετή παύση, είναι ασίγαστη.

«Προετοιμάζω μια μεγάλη εκδήλωση στο Μόναχο για την έναρξη του διάσημου φεστιβάλ μπύρας, Oktoberfest. Ονομάζεται HeidiFest και λαμβάνει χώρα στο Hofbrauhaus, την πιο διάσημη μπυραρία. Κατάφερα να φέρω κοντά μερικούς σπουδαίους Γερμανούς λαϊκούς καλλιτέχνες, αυτούς που αγαπούσε η γιαγιά μου και των οποίων τα τραγούδια γνωρίζουμε όλοι απέξω. Όλοι θα φορούν βαυαρικές στολές, και έχω φίλους από όλο τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό!» λέει για ακόμη ένα πάρτι στη ζωή της.

@parismatch C’est sur l’île paradisiaque de Saint-Barthélemy qu’Heidi Klum a posé ses valises et son cœur cet été. Avec son mari Tom Kaulitz, elle savoure chaque instant dans leur nouvelle maison au décor de rêve. Nous l’avons suivi dans les coulisses d’un shooting exclusif. 👉 À retrouver cette semaine dans Paris Match, ce jeudi chez votre marchand de presse. #onregardequoi #heidiklum #tomkaulitz ♬ original sound – Paris Match

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ
Τραγωδία 06.08.25

Το θανατηφόρο τροχαίο της Αν Χες τρία χρόνια πριν και οι αλλόκοτες τελευταίες ημέρες της ηθοποιoύ του Χόλιγουντ

Η Αν Χες σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου 2022, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη στιγμή του ατυχήματός της, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή- ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» – Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του
Διαλυμένη σχέση 06.08.25

«Οι άνθρωποι πενθούν με πολλούς τρόπους» - Γιατί η απομακρυσμένη κόρη του Χαλκ Χόγκαν δεν πήγε στην κηδεία του

Η απομακρυσμένη από τον πατέρα της Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ, παρέλειψε την κηδεία του βετεράνου παλαιστή στη Φλόριντα και προτίμησε να τιμήσει ιδιωτικά τη μνήμη του σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;
Καρελία 08.08.25

Τι κρύβει ένα έργο τέχνης που απεικονίζει έναν Ρώσο στρατιώτη να περιθάλπει έναν τραυματισμένο Ουκρανό;

Ο ιερομόναχος Δαυίδ δήλωσε ότι οι μοναχοί του Βαλαάμ πιθανότατα να δημιούργησαν το έργο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για την «στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Χάρτης NASA 08.08.25

Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των πυρκαγιών είναι για ακόμη μια φορά η χώρα καθώς πύρινα μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας - Δείτε live πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Κόσμος 08.08.25

Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά – «Δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ»
«Επιχείρηση Θέρος» 08.08.25

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή - Κατάστημα στη Μύκονο δεν έκοψε αποδείξεις 107.000 ευρώ

Με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κάνουν «φύλλο και φτερό» επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς - Έλεγχοι και για παλαιότερες χρήσεις. Λουκέτα και πρόστιμα σε Μύκονο, Πάρο, Μύλο, Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.08.25

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μπαντόσα: Τα λάθη, η αυτοκριτική και η επόμενη μέρα (pic)

Η Πάουλα Μπαντόσα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν. Μια αυτοκριτική, για τις λανθασμένες επιλογές, που την έκαναν όμως πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο σοφή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Οι Πνευμονίδης, Στρεφέτσα ξεχώρισαν, ο Ροντινέι ήταν εξίσου καλός, όπως και ο Λιατσικούρας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμη πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο 6ο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

