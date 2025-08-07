newspaper
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 19:13

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Spotlight

Οι μετακομίσεις έρχονται μαζί με αρκετό άγχος ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά, αλλά και περιέργεια για το τι θα βρουν οι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες στα νέα σπίτια τους.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν, γέλασαν και προβληματίστηκαν με όσα εντόπισαν παρατημένα από τους προηγούμενους ανθρώπους που έμεναν στα σπίτια.

Σε στήλη του Guardian πολλοί έστειλαν τα δικά τους προσωπικά βιώματα σχετικά με τα περίεργα αντικείμενα που τους τράβηξαν το ενδιαφέρον μετά την μετακόμισή τους.

Κάπως τρομακτικό εύρημα σε ένα από τα σπίτια

«Το καινούργιο μας σπίτι ήταν κάποτε το σπίτι ενός καπετάνιου πορθμείου και της οικογένειάς του. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες μας ζήτησαν να πετάξουμε ό,τι είχε μείνει πίσω. «Θα βρούμε ένα πτώμα», είπα στον άντρα μου καθώς κοιτούσαμε τα σωρούς από πράγματα στο σαλόνι, το γκαράζ και τη σοφίτα», ανέφερε η BL από την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Όπως είπε, «χρειάστηκε ένας χρόνος ανακαίνισης του σπιτιού για να καταφέρω τελικά να ταξινομήσω τα αντικείμενα που υπήρχαν στις αποθήκες. Υπήρχαν πολλά σκουπίδια: καπέλα του μπέιζμπολ που είχαν φαγωθεί από ποντίκια, ένα ξύλινο ρόπαλο, παλιές κασέτες και μια πολύ μεγάλη βαλίτσα. Όταν άνοιξα τη βαλίτσα, έπεσα προς τα πίσω και ούρλιαξα. Ο σύζυγός μου και ο γείτονάς μου έτρεξαν προς το σπίτι. Ήταν ένα «πτώμα» σε δύο μέρη: το ένα μισό με μαλλιά, χέρια και κορμό, και το άλλο μισό με πόδια και παπούτσια. Και τα δύο μισά φορούσαν φόρμα της Adidas».

Πιο συγκεκριμένα «ήταν μια κούκλα ανάνηψης σε φυσικό μέγεθος, που πιθανώς χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση του προσωπικού των φέρι μποτ για τις πρώτες βοήθειες και τη διάσωση. Ο σύζυγός μου με κοίταξε με το στόμα ανοιχτό και τα φρύδια σηκωμένα. «Στο είπα», του υπενθύμισα».

Αηδιαστικό και… όμορφο;

Τη δική του ιστορία μοιράστηκε η Oonagh από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέροντας ότι μετακόμισε «στο σπίτι το 2006, αλλά μου πήρε σχεδόν 10 χρόνια για να τολμήσω να μπω στο πατάρι μας. Είχε ήδη τοποθετηθεί μέρος του δαπέδου, αλλά έπρεπε να τελειώσω τη δουλειά για να δημιουργήσω ένα στούντιο τέχνης για τις σπουδές μου».

«Το πατάρι ήταν εντελώς άδειο, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Αφού έψαξα λίγο, βρήκα μια τσάντα σφηνωμένη στην οροφή. Μέσα υπήρχαν περίπου 10 ζευγάρια παλιά, φθαρμένα, εσώρουχα τύπου Y της δεκαετίας του 1970. Η ανακάλυψη με διασκέδασε και με αηδίασε. Ένα ζευγάρι είχε ένα λογότυπο που έγραφε «Half Way Inn»· ένα άλλο, λευκό, είχε ένα βρώμικο καφέ χρώμα στο μπροστινό μέρος. Κράτησα τα τέσσερα καλύτερα ζευγάρια και τα έβαλα σε έκθεση στο στούντιο. Τα εσώρουχα θα ήταν φρικτά για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά εμένα με γοήτευαν και με έκαναν να γελάω. Ήταν τέλεια, αηδιαστικά όμορφα».

Τα προβλήματα όμως για την Βρετανίδα ξεκίνησαν αργότερα, όταν «λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψη, άρχισα να βγαίνω με κάποιον. Ο φίλος μου δεν καταλάβαινε τη γοητεία που μου ασκούσαν τα εσώρουχα – είναι το αντίθετο μου και πολύ συμβατικός. Όταν αποφασίσαμε να συγκατοικήσουμε, μου είπε κατηγορηματικά ότι δεν επιτρέπεται να τα φέρω μαζί μου. Ήταν είτε αυτός είτε τα εσώρουχα. Σκέφτηκα να τα κρύψω».

Μία ανακάλυψη που έδωσε εξηγήσεις

«Ο σύζυγός μου και εγώ αγοράσαμε πριν από μερικά χρόνια ένα ακίνητο από ένα ζευγάρι. Όταν επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά το σπίτι, η σύζυγος φορούσε ένα χρυσό σταυρό που δεν πέρασε απαρατήρητος. Αυτή ανέλαβε την ξενάγηση, ενώ ο σύζυγός της φαινόταν να έχει παραγκωνιστεί στο γκαράζ» ανέφερε ανώνυμος στον Guardian.

«Αφού το ζευγάρι μετακόμισε, βρήκαμε μια Βίβλο σε ένα απομακρυσμένο ράφι στο γκαράζ. Την ξεφύλλισα και βρήκα ένα διπλωμένο φύλλο χαρτί με λεπτομέρειες για μια συνάντηση προσευχής. Ανήκε στον σύζυγο της πρώην ιδιοκτήτριας του σπιτιού που φορούσε το σταυρό. Στο φύλλο χαρτί ήταν γραμμένα τα λόγια: ‘Γιατί είμαι σε αυτή τη συνάντηση προσευχής σήμερα’, στα οποία είχε γράψει την απάντηση: ‘Επειδή πάντα νιώθω ένοχος’», διηγήθηκε.

«Μερικούς μήνες αργότερα, παρατηρήσαμε ένα κοτσύφι να πετάει μέσα και έξω από το γκαράζ. Έφτιαχνε φωλιά και θέλαμε να δούμε αν είχε γεννήσει αυγά. Ο σύντροφός μου μπήκε μέσα και ανέβηκε μια σκάλα. Είχαν φωλιάσει σε μια δύσκολα προσβάσιμη γωνία. Δίπλα στη φωλιά βρισκόταν ένα smartphone. Αφού φορτίσαμε το τηλέφωνο και το ενεργοποιήσαμε, εμφανίστηκε ένα μήνυμα ransomware, που ανέφερε τον σύζυγο της γυναίκας ως ιδιοκτήτη του τηλεφώνου. Καθώς είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, δεν χρειάστηκε πολύς κόπος για να αφαιρέσουμε το μήνυμα ransomware – και μας εμφανίστηκε μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης αφιερωμένη σε τριχωτές ηλικιωμένες γυναίκες, με μια ντουζίνα φωτογραφίες γυναικών που διασκέδαζαν. Αυτό φάνηκε να εξηγεί τις γεμάτες ενοχή σημειώσεις του από τη συνάντηση προσευχής».

Κι ένα κομμάτι συκώτι, ή και όχι

«Όταν ήμουν 20 χρονών, με ένα νεογέννητο, μετακόμισα πίσω στο διαμέρισμα της μαμάς μου. Το είχε νοικιάσει σε μια άλλη γυναίκα που είχε πρόσφατα γεννήσει. Έμεναν εκεί μόνο για έξι μήνες, αλλά είχαν αφήσει το σημάδι τους στο χώρο: οι σκύλοι τους είχαν φάει τα μαξιλάρια του καναπέ, ήταν ένα πραγματικό χάος» ανέφερε η Μελίσα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η περίεργη ανακάλυψη έγινε, σύμφωνα με την γυναίκα, όταν «καθώς καθάριζα, βρήκα μια σακούλα στο ψυγείο που έμοιαζε με ένα κομμάτι συκώτι. Είμαι χορτοφάγος, οπότε δεν ξέρω πώς μοιάζουν τα διάφορα κομμάτια κρέατος. Είχαμε σκύλο, οπότε βάλαμε το μυστηριώδες κρέας έξω στον κήπο και το έφαγε. Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου, αλλά δύο εβδομάδες αργότερα η μαμά μου έλαβε ένα τηλεφώνημα. Ήταν η προηγούμενη ενοικιάστρια, που είπε ότι είχε αφήσει κατά λάθος τον πλακούντα της και ζήτησε να τον πάρει πίσω. Η μαμά δεν της είπε ότι το είχε φάει ο σκύλος – είπε ότι τον είχε πετάξει. Δεν θα περίμενες να αφήσει κάποιος κάτι τόσο σημαντικό στον καταψύκτη…»

Περίεργο κι αυτό

Τη δική της μαρτυρία έκανε γνωστή στον Guardian η Σάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας νέα διάσταση στο τι περίεργο μπορεί να εντοπίσει κανείς.

«Το 1986 αγόρασα το πρώτο μου διαμέρισμα. Καθώς καθάριζα τις ντουλάπες που υπήρχαν ήδη στο διαμέρισμα, βρήκα μια τσάντα κάτω από ένα συρτάρι. Την άνοιξα και μέσα βρήκα ένα αντικείμενο που μου φάνηκε σαν το πέος ενός άνδρα. Είχα δίκιο. Κατά την περαιτέρω εξέταση, συνειδητοποίησα ότι ήταν ένας χρησιμοποιημένος δονητής που λειτουργούσε με μπαταρίες. Είμαι πολύ χαρούμενη που φορούσα γάντια καθαρισμού», ανέφερε η γυναίκα.

«Η ηλικιωμένη μητέρα μου ήταν μαζί μου όταν ανακάλυψα την τσάντα. Είπα: «Αυτό μπορεί να πάει στον κάδο». Χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της, η μητέρα μου απάντησε: «Μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το άφησε και μπορεί να το θέλει πίσω. Πρέπει να της τηλεφωνήσεις». Μετά από κάποια συζήτηση, της έδειξα την ανακάλυψή μου. Το κοίταξε για ένα λεπτό και μετά είπε: «Ω, Θεέ μου! Ο πατέρας σου μπορεί να το πάει στα σκουπίδια». Το έβαλα σε μια μαύρη σακούλα μαζί με πολλά άλλα πράγματα που έπρεπε να πεταχτούν. Ο μπαμπάς δεν έμαθε ποτέ τι υπήρχε μέσα».

Εκρηκτικά, επίσης

«Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μετακόμισα σε ένα παλιό αγροτικό σπίτι με τη σύζυγό μου και την κόρη της. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ήταν πολύ οξύθυμος μαζί μας. Αν λέγαμε κάτι που δεν του άρεσε, ύψωνε τη φωνή του και σήκωνε τη γροθιά του στον αέρα. Τρόμαξε τον δικηγόρο μου και εγώ περιόρισα στο ελάχιστο τις επαφές μου μαζί του», μοιράστηκε ο Άλαν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όταν μετακομίσαμε στο σπίτι, είχε ακόμα τα ζώα και τα υπάρχοντά του στα εξωτερικά κτίρια. Όταν τελικά πήρε τα πράγματά του, έριξα μια ματιά γύρω. Σε μια σκοτεινή γωνία ενός δωματίου, φωτισμένη από μια μοναδική γυμνή λάμπα, βρήκα ένα παλιό χαρτοκιβώτιο με την ένδειξη Nobel – το όνομα ενός κατασκευαστή εκρηκτικών με εργοστάσιο κοντά. Ήμουν σχεδόν σίγουρος για το τι θα βρω όταν το άνοιξα. Το κουτί περιείχε τρία ή τέσσερα πακέτα εκρηκτικών και πυροκροτητές που φαινόταν ολοκαίνουργια».

Όπως ανέφερε ο Άλαν, «Δεν είχα χειριστεί ποτέ εκρηκτικά, οπότε τηλεφώνησα στην αστυνομία. Τους πήρε τρεις ώρες να με βρουν. Όταν έφτασαν, τους έδειξα τι είχα βρει και είπαν: «Ναι, αυτά είναι εκρηκτικά», και έφυγαν. Την επόμενη μέρα, η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών έφτασε, με ένα Morris Traveller, για να απομακρύνει τα αντικείμενα. Ένας από αυτούς επέστρεψε από το παράπηγμα με το κουτί και ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του. Αργότερα έμαθα ότι τα εκρηκτικά είχαν αρχίσει να γίνονται ασταθή και θα είχαν εκραγεί με μια άσχημη έκρηξη αν είχαν πυροδοτηθεί».

Κοστούμι από καουτσούκ

Μιλώντας στον Guardian άτομο με τα αρχικά NT, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι «το 1996, μετακόμισα σε ένα σπίτι με την κόρη μου. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, ήταν κάπως εκκεντρικοί. Έφυγαν τόσο βιαστικά που ξέχασαν κάποια πράγματα. Καθώς καθάριζα ένα ντουλάπι στην κύρια κρεβατοκάμαρα, βρήκα ένα εκπληκτικό αντικείμενο στο πάνω ράφι: ένα σεξουαλικό κοστούμι από καουτσούκ σε χρώμα δέρματος, φτιαγμένο για δύο άτομα. Ήταν χωμένο στην αρχική του συσκευασία – υποθέτω ότι το είχαν δοκιμάσει, καθώς δεν φαινόταν καινούργιο».

«Ήταν ένα πολύ περίεργο σεξουαλικό αντικείμενο. Στο μπροστινό μέρος είχε οδηγίες για το πώς να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους επαφή. Οι δονητές είναι ένα πράγμα, οι στολές σεξ για όλο το σώμα είναι κάτι άλλο. Δεδομένης της περίεργης σωματικής διάπλασής τους, δεν ήμουν σίγουρος πώς θα μπορούσαν να το φορέσουν και περισσότερο πώς να το βγάλουν. Σίγουρα θα εμπόδιζε την κυκλοφορία του αίματος. Το άφησα έξω για τους σκουπιδιάρηδες, αλλά ανησυχούσα μήπως νομίσουν ότι ήταν δικό μου».

Σοκ και δέος και λίγο γέλιο

«Πριν από είκοσι χρόνια, αγόρασα ένα γοητευτικό σπίτι, αλλά το εσωτερικό του ήταν σε άθλια κατάσταση. Σύντομα βρέθηκα γονατιστή στο μπάνιο, πλένοντας το πίσω μέρος της τουαλέτας, όταν συνάντησα ένα μικρό, τσαλακωμένο πακέτο κρυμμένο. Ήταν ένα μαντήλι δεμένο γύρω από κάτι. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Μήπως ήταν κοσμήματα;», είχε αναρωτηθεί η Σίλντα από την Αυστραλία.

Δυστυχώς όχι. «Το άνοιξα και έμεινα άναυδη όταν είδα πέντε μακριά, κιτρινωπά δόντια γεμάτα χρυσό. Γέλασα δυνατά από έκπληξη και ένα είδος τρόμου. Ο μεσίτης μου έδωσε μια διεύθυνση προώθησης, οπότε έγραψα ένα σημείωμα στους προηγούμενους ιδιοκτήτες για να τους ενημερώσω για το εύρημα μου, αλλά δεν έλαβα ποτέ απάντηση. Έβαλα τα δόντια σε ένα γυάλινο βάζο, σκέφτοντας ότι κάποια μέρα θα έκανα κάτι με αυτά».

«Αργότερα πούλησα το σπίτι και μετακόμισα από την πόλη. Ενώ βρισκόμουν στο τοπικό εμπορικό κέντρο, είδα ένα πάγκο που αγόραζε χρυσό. Ήξερα τι μπορούσα να πουλήσω. Έριξα τα δόντια στον πάγκο. Η κοπέλα πίσω από το ταμείο δεν ταράχτηκε, τα είχε ξαναδεί. «Είναι τα δόντια του πατέρα σου;» ρώτησε. «Θεέ μου, όχι», απάντησα, σοκαρισμένη. Έβγαλε μια βαριά πένσα και άρχισε να σπάει τα δόντια για να διαχωρίσει το χρυσό από το σμάλτο. Έβαλε τα ψήγματα στη ζυγαριά και μου πρόσφερε 60 δολάρια Αυστραλίας για όλα. Αρνήθηκα αμέσως, καθώς μου φάνηκε πραγματική κλοπή. Χρόνια αργότερα, τα απομεινάρια των χρυσών δοντιών βρίσκονται ακόμα σε εκείνο το γυάλινο βάζο», ανέφερε με μία δόση χιούμορ η Σίλντα.

Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα
«Μεταβατική» κυβέρνηση 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα
«Μεταβατική» κυβέρνηση 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «θα καταλάβει», αλλά «δεν θα προσαρτήσει» τη Γάζα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
