Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα: Δόνηση 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη
Το γεωδυναμικό ινστιτούτο αναφέρει ότι ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 23 χλμ
Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:00 κοντά στην Καλαμάτα, και ειδικότερα 11 χλμ ΒΔ της Μεσσήνης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 23 χλμ.
Μετά από λίγο σημειώθηκε ένας σεισμός 2,5 Ρίχτερ στο ίδιο σημείο σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού.
Η καταγραφή του Γεωδυναμικού
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και σε άλλα σημεία της Αχαΐας παρά τη μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.
