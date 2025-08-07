Θα συνεχιστούν οι μετασεισμοί μετά την ισχυρή δόνηση των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στην Καλαμάτα, λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, εκτιμούν οι σεισμολόγοι.

«Θα περιμένουμε λίγες ώρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μετασεισμική ακολουθία» δήλωσε ο Αθανάσιος Γκανάς

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι δεν μπορούν να πουν αν ήταν ο κύριος σεισμός καθώς είναι ακόμα νωρίς για τέτοια εκτίμηση. «Το βάθος δεν είναι τυπικό, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες ώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μετασεισμική ακολουθία», δήλωσε στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς.

Πρόκειται για «ασθενή επιφανειακό σεισμό, μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε σε βάθος 18 χιλιομέτρων και σε απόσταση 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Μεσσήνης, κοντά στο χωριό Ανδρούσα» συμπλήρωσε. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «στις 13:00 το μεσημέρι ο μετασεισμός που σημειώθηκε ήταν μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ».

Παπαζάχος: Έως και 4R μετασεισμοί

Για τη σεισμική δόνηση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μεσσηνία και τη βόρεια Λακωνία ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι ήδη υπάρχουν μετασεισμοί των 2,5 Ρίχτερ στην περιοχή, οι οποίοι θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε μία περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας, καθώς δεν είναι στο ρήγμα από τον σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα.

Παράλληλα, τόνισε πως τέτοιοι σεισμοί είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα. Τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν λογικά μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυχία.

Σε ερώτηση για το αν είναι ο κύριος σεισμός, ο ίδιος απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη, όπως το να ασφαλίσουμε αντικείμενα τα οποία είναι ασταθή.