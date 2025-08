Ένας πιλότος που προσπαθούσε να καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας στην ξηρά στις αλυκές Bonneville Salt Flats στην Γιούτα των ΗΠΑ, έχασε τη ζωή του την Κυριακή, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του «Speed Demon», το οποίο απογειώθηκε καθώς έφτασε την ταχύτητα των 457 χλμ. ανά ώρα. Οι έρημοι και οι αλυκές





Ο Κρις Ράσκε, 60 ετών, συνετρίβη με το streamliner που οδηγούσε — ένα μονοθέσιο, αεροδυναμικό όχημα σχεδιασμένο ως βέλος, ώστε να πιάνει σε υψηλές ταχύτητες — περίπου δύο μίλια και μισό μετά την εκκίνηση κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης «SpeedWeek» στην κομητεία Τουέλ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Ο Κρις έλαβε ιατρική περίθαλψη από επαγγελματίες υγείας στο σημείο του ατυχήματος. Δυστυχώς, ο Κρις πέθανε από τα τραύματά του», ανέφερε σε δήλωσή της η διοργανώτρια εταιρεία της εκδήλωσης, Southern California Timing Association.

«Η αιτία του συμβάντος βρίσκεται υπό έρευνα», πρόσθεσαν οι διοργανωτές. Δεν ήταν σαφείς οι στόχοι του πιλότου ή ποια ταχύτητα επιδίωκε ο βετεράνος οδηγός.

Οι αλυκές, απομεινάρια ενός προϊστορικού πυθμένα λιμνοθάλασσας περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Σολτ Λέικ Σίτι, προσελκύουν από καιρό τους λάτρεις των συγκινήσεων που προσπαθούν να καταρρίψουν νέα ρεκόρ — μερικές φορές ξεπερνώντας τα 400 μίλια την ώρα.

«Τα μηχανοκίνητα αθλήματα είναι εγγενώς επικίνδυνα», δήλωσε ο Ντένις Σάλιβαν, πρόεδρος της Utah Salt Flats Racing Association. «Οι άνθρωποι τραυματίζονται. Οι άνθρωποι σκοτώνονται. Αυτή είναι η φύση του αθλήματος. Δεν συμβαίνει συχνά».

