Περισσότερο από ένα εκατομμύριο νέοι συγκεντρώθηκαν από όλον το κόσμο σε μια υπαίθρια αγρυπνία, έξω από τη Ρώμη που τέλεσε ο πάπας Λέων ο ΙΔ’.

Ο πάπας έφτασε στο χώρο με ελικόπτερο με τους πιστούς να κλαίνε και να ζητωκραυγάζουν. Χαμογελαστός μέσα από το παπικό όχημα ο ποντίφικας χαιρέτισε τους πιστούς πολλοί από τους οποίους είχαν ήδη περάσει τη μέρα στον καυτό ήλιο α κούγοντας μουσική, προσευχόμενοι και συνομιλώντας με άλλους Καθολικούς.

«Ο Πάπας είναι εδώ» ανακοινώθηκε από τα μικρόφωνα, με τον ποντίφικα να ανεβαίνει στη σκηνή, κρατώντας έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό. «Αγαπητοί νέοι, αφού περπατήσαμε, προσευχηθήκαμε και μοιραστήκαμε αυτές τις μέρες χάριτος του Ιωβηλαίου που σας αφιερώθηκαν, τώρα συγκεντρωνόμαστε υπό το φως της βραδιάς που πλησιάζει για να αγρυπνήσουμε μαζί», τους είπε

Η λειτουργία τελέστηκε έξω από το κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας, με τον πάπα να λέει χαρακτηριστικά προς τους νέους: «Στοχεύστε πάντα σε μεγάλα πράγματα, στοχεύστε στην αγιοσύνη, όπου και αν βρίσκεστε».

Στη σημερινή συνάντηση με τους πιστούς συμμετείχαν, εκτός από τον πάπα, 20 καρδινάλιοι, 450 επίσκοπο και 7000 καθολικοί ιερείς. «Οι ευάλωτες πλευρές μας, είναι μέρος της εκπληκτικής μας ύπαρξης και οντότητας» πρόσθεσε ο ποντίφικας, καλώντας τους νέους να μην αναζητούν μια ανύπαρκτη, όσο και ψεύτικη τελειότητα.

Η σημερινή λειτουργία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μαζική προσέλευση πιστών που η ιταλική πρωτεύουσα φιλοξένησε στο διάστημα των τελευταίων είκοσι πέντε ετών και οργανώθηκε στα πλαίσια του Αγίου Έτους των Καθολικών.

The Pope Leo generation from above.

One million pilgrims attending the Vigil of the Jubilee of Youth.

📷 Vatican Media pic.twitter.com/brZTJQckYK

— EWTN News (@EWTNews) August 2, 2025