Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 80.000 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν το Πεκίνο, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Florence Lo).

Οι σφοδρές καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους και «συνολικά 80.322 πολίτες εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των πλημμυρών

In the early morning of July 28, Beijing’s mountainous areas suffered extreme rainstorms for the second consecutive night. The rainfall in Pinggu District exceeded 300 mm in 12 hours, and some villages were flooded. pic.twitter.com/xRJ0Ud2L3K — Jim (@yangyubin1998) July 28, 2025

«Η πιο πρόσφατη σειρά σφοδρών καταιγίδων στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους ως τα μεσάνυχτα» χθες Δευτέρα, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο κέντρο του δήμου της μεγαλούπολης αρμόδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Terrible flooding caused by the Qingshui River overflowing in Miyun, Beijing, China 🇨🇳 (28.07.2025) pic.twitter.com/BefKYyYH5r — Disaster News (@Top_Disaster) July 28, 2025

Αυτήν τη στιγμή «συνολικά 80.322 πολίτες εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των πλημμυρών, ανέφερε από την πλευρά της μέσω WeChat η τοπική εφημερίδα Ημερησία του Πεκίνου.

Firefighters rescued people from a flooded nursing home in Beijing, China, on Monday. More than 40 people were trapped in the building and the nearby areas. pic.twitter.com/Jmp95PcpOj — AccuWeather (@accuweather) July 28, 2025

«Σοβαρές καταστροφές»

Το επίσημο μέσο ενημέρωσης αναφέρθηκε σε «συνεχιζόμενες εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις», που προκάλεσαν «σοβαρές καταστροφές», διευκρινίζοντας ότι στον τομέα της Μιγιούν, στο βορειοανατολικό τμήμα του δήμου του Πεκίνου, καταγράφεται ο πιο βαρύς απολογισμός.

Emergency rescue: 48 elderly trapped by floods rescued from Beijing care center pic.twitter.com/y5yu5JH7s5 — CGTN (@CGTNOfficial) July 28, 2025

Εκανε ακόμη λόγο για περίπου δέκα δρόμους που αποκλείστηκαν και πάνω από 130 χωριά που δεν έχουν ρεύμα.

Heavy rains have triggered floods and landslides in and around Beijing. Four people were killed in the northern Hebei province, with authorities saying the situation remains critical. pic.twitter.com/yMabVnUsqL — DW News (@dwnews) July 28, 2025

Πηγή: ΑΠΕ