Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα φονικά πλήγματα σήμερα Δευτέρα, ενώ μόνο την Κυριακή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 115 Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Ανάμεσα στα θύματα της Κυριακής ήταν 79 πεινασμένοι Παλαιστίνιοι που αναζητούσαν βοήθεια στο πέρασμα Ζικίμ και άλλοι 13 σε σημεία διανομής βοήθειας του διαβόητου Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Jazeera από το Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν πέντε μέλη από την ίδια οικογένεια που βρίσκονταν σε σκηνή στην περιοχή αλ-Μαουάσι στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Σε άλλη επίθεση, σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drones και σε σχολείο που φιλοξενεί εκτοπισμένους στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, με τα πτώματά τους να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ-Ακσά.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι IDF εξέδωσαν εντολή εκκένωσης της συγκεκριμένης περιοχής. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη εντολή αντέδρασαν και οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων αφού φοβούνται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο και των δικών τους ανθρώπων.

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ (OCHA) χαρακτήρισε την τελευταία εντολή αναγκαστικού εκτοπισμού από το Ισραήλ ως «ένα ακόμη καταστροφικό πλήγμα» για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Σύμφωνα με την OCHA, «οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι μεταξύ 50.000 και 80.000 άνθρωποι» βρίσκονταν στην περιοχή για την οποία δόθηκε εντολή εκκένωσης, ενώ τουλάχιστον 1.000 οικογένειες έχουν ήδη εγκαταλείψει την Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

«Η πρόσφατα καθορισμένη περιοχή (σ.σ. ως περιοχή μαχών) περιλαμβάνει αρκετές αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας, τέσσερις πρωτοβάθμιες κλινικές υγείας, τέσσερα ιατρικά κέντρα και κρίσιμες υποδομές ύδρευσης», πρόσθεσε η OCHA σε ανακοίνωσή της.

«Οποιαδήποτε βλάβη σε αυτή την υποδομή θα έχει απειλητικές για τη ζωή συνέπειες. Το προσωπικό του ΟΗΕ παραμένει στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, κατανεμημένο σε δεκάδες εγκαταστάσεις», τόνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Τα Ηνωμένα Έθνη μετακίνησαν το προσωπικό τους στη Γάζα στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στα μέσα του 2024, μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της OCHA, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη «θα παραμείνουν για να βοηθήσουν», ακόμη και αν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές «εντείνονται» στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

Just spoken to @_jwhittall, our superb head of @ochaopt.

He’s in Deir el Balah, Gaza, with Israeli airstrikes intensifying. Surrounded by our team, and civilians we stay to help.

Exceptional courage and integrity on humanitarian frontline. They are best of UN.

And all of us.

— Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 20, 2025