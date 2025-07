Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για την Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα αφού σχεδιάζει να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του.

Σε βίντεο που έχει επαληθεύσει το Al Jazeera, φαίνεται αεροπλάνο να ρίχνει φυλλάδια εν όψει επικείμενης επίθεσης.

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF είχε αναρτήσει χάρτη για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν οι Παλαιστίνιοι από την Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

Σύμφωνα με τον Αβιχάι Αντράεε, οι διαμένοντες στην πόλη της κεντρικής Γάζας θα πρέπει να απομακρυνθούν προς την αλ-Μαουάσι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εξέφρασαν ανησυχία και αγωνία για την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στην Ντέιρ αλ-Μπαλάχ.

«Μπορεί κανείς να μας υποσχεθεί ότι αυτή η απόφαση δεν θα έχει ως κόστος την απώλεια των αγαπημένων μας προσώπων;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Το Φόρουμ πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ και ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους να εξηγήσουν τι γίνεται για την προστασία των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Families of hostages are «terrified and shaken» by the IDF’s statement that it would operate in Deir al-Balah and what it would mean for the safety of the remaining hostages.https://t.co/1PiuKhXVP8

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 20, 2025