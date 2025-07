Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε ότι στοιχεία του ισραηλινού στρατού άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή εναντίον Παλαιστίνιων που προσπαθούσαν να πάρουν βοήθεια στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, σκοτώνοντας 93 ανθρώπους (στη φωτογραφία του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, θρήνος για τη δολοφονία 12χρονου Παλαιστίνιου από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Χαν Γιουνίς).

Ανθρωποι του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος είδαν «τεράστια πλήθη αμάχων που πεινούσαν τα οποία δέχθηκαν πυρά»

A Palestinian child in Gaza, weakened by hunger, collapses while walking with his mother and dies — this is the israeli famine #SayIt pic.twitter.com/WPIC5S3pmP — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) July 20, 2025

Ο ΟΗΕ και ΜΚΟ προειδοποιούν ολοένα συχνότερα εναντίον του κινδύνου λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από 21 μήνες πολέμου.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 93 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας «πυρών της κατοχής (σ.σ. του στρατού του Ισραήλ) εναντίον ανθρώπων που περίμεναν βοήθεια» σε διάφορα σημεία του θυλάκου.

Journalist Anas Al-Sharif couldn’t hold back his tears when he saw a woman collapse to the ground from extreme hunger, as well as from witnessing the ongoing injuries and massacres. pic.twitter.com/T36oK2NoR4 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) July 20, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, 80 από αυτούς σκοτώθηκαν στην περιοχή Ζικίμ, βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας (βόρεια).

«Εντελώς απαράδεκτη»

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ανέφερε ότι οχηματοπομπή του που μετέφερε τρόφιμα μπήκε χθες το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας και είδε στον τομέα της Ζικίμ «τεράστια πλήθη αμάχων που πεινούσαν τα οποία δέχθηκαν πυρά».

Don’t you see this?!

Yet, the world continues sending arms and money to the Israeli occupation! pic.twitter.com/mk9xWy7zq2 — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) July 18, 2025

Το ΠΕΠ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη χρήση βίας εναντίον αμάχων.

Ερωτηθείς από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως άνδρες του «άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά για να απωθήσουν άμεση απειλή εναντίον τους», λόγω της συγκέντρωσης «χιλιάδων» ανθρώπων.

Gaza is starving. Are you still with us ? Do you hear us !

Reply with 🇵🇸 if you see this pic, pass it … 💔 pic.twitter.com/WowOXM4dZe — Dr. Yousef 𓂆🇵🇸 (@yousef_ki1) July 19, 2025

Διέψευσε τον απολογισμό που δημοσιοποίησε η πολιτική προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ