Η υπόθεση μαζικού βιασμού της Ζιζέλ Πελικό αποτέλεσε δίκη – ορόσημο που συγκλόνισε τη γαλλική κοινωνία και προκάλεσε βαθιά ενδοσκόπηση σχετικά με τη σεξουαλική βία και τη συναίνεση.

Στο τιμόνι για πάνω από μία δεκαετία βρισκόταν ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος τη νάρκωνε και καλούσε άνδρες να τη βιάσουν.

Στις 19 Δεκεμβρίου ο ίδιος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση και εκδόθηκαν ετυμηγορίες ενοχής για όλους τους 51 κατηγορούμενους άνδρες.

Συγκεκριμένα, 49 καταδικάστηκαν για βιασμό και δύο για σεξουαλική επίθεση. Επίσης, τέσσερις από τους άνδρες καταδικάστηκαν για κατοχή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τώρα, η δίκη γίνεται θεατρικό έργο και αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στην Αβινιόν.

Η τρίωρη παράσταση, με τίτλο «Η Δίκη του Πέλικο: Αφιέρωμα στη Ζιζέλ Πέλικο», δημιουργήθηκε από τον Μίλο Ράου, τον Ελβετό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα, ο οποίος έχει αναγνωριστεί για τις θεατρικές διασκευές δικαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της δίκης των Pussy Riot στη Μόσχα και της δίκης του Νικολάε Τσαουσέσκου.

Το έργο έχει την υποστήριξη των δικηγόρων της Πελικό και των φεμινιστικών ομάδων. Ο σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι ένιωσε την ανάγκη να μετατρέψει τη δίκη σε θεατρικό έργο: «Το να μην είχα κάνει τίποτα θα ήταν σαν να μην μιλούσα για τη Γάζα ή την Ουκρανία, θα ήταν μια σιωπή που είναι συνένοχη».

Ανέφερε επίσης ότι το έργο του αφορά την εξέταση της κουλτούρας του βιασμού, την υποβάθμιση του βιασμού και την πατριαρχία σε όλες τις μορφές της. «Μέσα από τη δίκη του Πελικό, δικαζόμαστε εμείς οι ίδιοι και η κοινωνία μας», είπε.

