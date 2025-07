«Η Φιορεντίνα θέλει να ανανεώσει με τον Κεν»

Ο Μόιζε Κεν μονοπώλησε το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων από την Σαουδική Αραβία, ωστόσο, ο ίδιος απέρριψε τις προτάσεις-«φωτιά», καθώς επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι Αλ Καντσία αλλά και η Αλ Χιλάλ προσπάθησαν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 25χρονο φορ της Φιορεντίνα, αλλά οι προσπάθειες ήταν άκαρπες.

Η Φιορεντίνα φυσικά, θέλει να διατηρήσει τον Μόιζε Κεν στο ρόστερ της και μετά την εκτεταμένη ζήτηση για τον παίκτη, οι «βιόλα» πρόκειται να καταθέσουν πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του με τις διπλάσιες αποδοχές για τον ίδιο από αυτές που λαμβάνει τώρα (2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο).

