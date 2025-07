Μεγάλη φωτιά στη Μασσαλία – Στα περίχωρα της πόλης οι φλόγες – Έκλεισε το αεροδρόμιο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα) στους λόφους που περιβάλλουν τη Μασσαλία. Οι γαλλικές αρχές έχουν κινητοποιήσεις ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης για προστατέψουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Εξαιτίας της φωτιάς έχει κλείσει και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Ο νομάρχης ανακοίνωσε γύρω στις 4 μ.μ. ότι η πυρκαγιά είχε φτάσει στη Μασσαλία. Οι κάτοικοι του 16ου διαμερίσματος κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους για να «επιτραπεί στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργαστούν».

Για την κατάσβεση της φωτιάς που απειλεί τη Μασσαλία, επιχειρούν 700 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από 220 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία της περιφέρειας Μπους-ντι-Ρον, αλλά και έξι μονάδες θάλασσιων πυροσβεστών. Επίσης, πετούν πέντε Canadair, δύο Dash και δύο ελικόπτερα Puma.

Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων στη Γαλλία, η οποία διαθέτει 12 Canadair ικανά να ρίξουν 6.000 λίτρα νερού, καθώς και 8 Dash-8, τα μεγαλύτερα βομβαρδιστικά νερού με χωρητικότητα έως 10.000 λίτρα.

Επίσης, διαθέτει 4 Air Tractors, ελαφρύτερα πυροσβεστικά αεροσκάφη ικανά να ρίξουν 3.000 λίτρα νερού το καθένα. Ο εθνικός στόλος πυροσβεστικών ελικοπτέρων περιλαμβάνει 37 ελικόπτερα Puma.

Αιτία για τη φωτιά ήταν η πυρκαγιά σε αυτοκίνητο που εξαπλώθηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, το Νοσοκομείο Nord, ένα από τα μεγαλύτερα στη Μασσαλία, χρειάστηκε να θέσει σε λειτουργία τις γεννήτριές του. Είναι μεταξύ των κτιρίων της πόλης που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω της φωτιάς.

Επίσης, οι αρχές στην πόλη έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν δημόσιους χώρους, όπως γυμναστήρια και συνεδριακά κέντρα για να υποδεχθούν κατοίκους, στην περίπτωση που καταστεί ανάγκη.

Το διεθνές αεροδρόμιο στη Μασσαλία, που βρίσκεται στο Μαρινιάνε έκλεισε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα.

Flights scheduled at Marseille Airport have been suspended due to a wildfire raging close to the southern French port city, local authorities said Tuesday. pic.twitter.com/Ez0qH5AFfQ

— euronews (@euronews) July 8, 2025