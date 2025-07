Συμπαίκτες στους Μπόστον Σέλτικς Τέιτουμ και Λίλαρντ;

Αρκετά αμερικάνικα ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες υποστηρίζουν οτι ο Ντέμιαν Λίλαρντ -ο οποίος αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς- είναι πιθανό να συνεχίσει στους Μπόστον Σέλτικς! Για την ακρίβεια εξηγεί γιατί ο 34χρονος γκαρντ θα ήθελε να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Βοστώνης και γιατί η τελευταία θα ήθελε επίσης να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η περασμένη σεζόν για τους Μπόστον Σέλτικς τελείωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο: αποκλεισμός στα ημιτελικά της περιφέρειας από τους Ιντιάνα Πέισερς και με τον σοβαρό τραυματισμό του αστέρα τους Τζέισον Τέιτουμ.

Η ομάδα της Μασαχουσέτης φαίνεται πως έχει ήδη αποδεχτεί ότι δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2025-26. Οι ανταλλαγές δύο βασικών παικτών από το τελευταίο τους πρωτάθλημα, του Κρίσταπς Πορζίνγκις και του Τζρου Χόλιντεϊ, αποτελούν ένδειξη ότι οι «Κέλτες» ρίχνουν… λευκή πετσέτα για την επόμενη σεζόν του NBA και φέρονται να θέλουν να είναι είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην επιστροφή του Τέιτουμ στην αγωνιστική δράση

Μία από τις μεταγραφές που φημολογούνται για τους Μπόστον Σέλτικς , σύμφωνα με την εφημερίδα The Boston Globe, είναι ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Ο γκαρντ των Μπακς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι και αναμένεται να χάσει ολόκληρη την αγωνιστική σεζόν 2025-26.

Για να αποκτήσει τον Λίλαρντ , η Βοστώνη δεν θα χρειαζόταν να δώσει τίποτα σε αντάλλαγμα, αφού ο 34χρονος καλαθοσφαιριστής απολύθηκε από τους Μπακς, οι οποίοι χρειάζονταν να κάνουν χώρο στο σάλαρι καπ τους προκειμένου για να υπογράψουν τον Μάιλς Τέρνερ .

Να θυμίσουμε οτι το ενδιαφέρον της Βοστώνης για τον Ντέιμ δεν είναι καινούργιο. Οι Σέλτικς είχαν επιχειρήσει στο παρελθόν να ανταλλάξουν τον Λίλαρντ όταν οι Μπλέιζερς «τσέκαραν» την χρηματιστηριακή του αξία στην αγορά του NBA, αλλά ο ταλαντούχος σκόρερ δεν επιθυμούσε να ενταχθεί στη Βοστώνη τότε . Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο Λίλαρντ είναι πολύ πιο ανοιχτός στην πιθανότητα να παίξει στην ίδια ομάδα με τον Τζέισον Τέιτουμ, με τον οποίο τον συνδέει στενή φιλία από τότε που μοιράζονταν την ίδια ομάδα το 2020 κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Τόκιο το 2020. Οπως αναφέρουν τα αμερικάνικα ΜΜΕ και ο Τέιτουμ «πιέζει» προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να έρθει ο φίλος του στη Βοστώνη για να παίξουν μαζί.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς , ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε μέσο όρο 24,9 πόντους και 7,1 ασίστ , με ποσοστό ευστοχίας 54,7% εντός πεδιάς και 37,6% στα τρίποντα.

Αν η ανταλλαγή ολοκληρωθεί, ο Λίλαρντ θα ενταχθεί στους Σέλτικς , οι οποίοι , με έναν Τζέισον Τέιτουμ που έχει αναρρώσει και έναν MVP των τελικών του NBA όπως ο Τζέιλεν Μπράουν , υπόσχονται να παλέψουν για τον τρόπαιο «Λάρι Ο’Μπράιαν» ή αλλιώς το πρωτάθλημα στο NBA.

Jayson Tatum is trying to figure out a way to get Damian Lillard to Boston, per @MarcJSpears pic.twitter.com/zPjLgf3zhN

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 6, 2023