Σύμφωνα με το ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώριζε από πριν για τον Λίλαρντ! – Η αντίδραση του 34χρονου γκαρντ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να γνώριζε για για την αποδέσμευση του Ντέμιαν Λίλαρντ από τους Μιλγουόκι Μπακς και την προσθήκη του Μάιλς Τέρνερ στη θέση του. Μάλιστα ο 34χρονος γκαρντ που θα χάσει ολόκληρη την ερχόμενη σεζόν λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα αντέδρασε με μια αινιγματική ανάρτηση.

Αρχικά στα αμερικανικά ΜΜΕ ο Greek Freak αναφέρθηκε ως δυσαρεστημένος με την αποχώρηση του άλλοτε άσου των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όμως σε ρεπορτάζ της η Ραμόνα Σέλμπουρν υποστηρίζει πως είναι πιθανό ο Γιάννης να… χάρηκε με την εξέλιξη αυτή!

Συγκεκριμένα όπως υποστήριξε στο ESPN η εν λόγω ρεπόρτερ, ο Αντετοκούνμπο φέρεται να είχε πληροφορηθεί για την αποχώρηση του Λίλαρντ και φάνηκε μάλιστα να είναι είναι και ενθουσιασμένος, είδηση που όμως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει στο 100%.

Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα

Giannis is confirmed to have known about the Myles Turner signing beforehand and was said to be excited per @ramonashelburne pic.twitter.com/dP5ZK9NRi0

— BucksShowYo🦌 (@BucksShowYo) July 2, 2025