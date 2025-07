Επιστροφή στο μέλλον, 40 χρόνια μετά: 44 απορρίψεις, Ρίγκαν και μια ταινία-εμμονή που δεν θα γυριζόταν σήμερα

Το Επιστροφή Στο Μέλλον (Back To The Future) είναι ο ορισμός του κλασικού, χολιγουντιανού μπλοκμπάστερ. Αφελές και φρέσκο, το έργο που έκανε πρεμιέρα στις 3 Ιουλίου 1985, δεν καθόρισε μόνο την επιστημονική φαντασία και την εφηβική κωμωδία, αλλά ενέπνευσε γενιές κινηματογραφιστών, τεχνολόγων και αφοσιωμένων θαυμαστών με μια ιστορία ευρηματική, έναν Μάικλ Τζέι Φοξ αξιαγάπητο και έναν επιστήμονα που είχε όρεξη να πάει εκεί που κανείς δεν είχε τολμήσει ποτέ -στο παρελθόν.

Η γοητεία της ταινίας επιμένει να είναι ακέραιη και ατόφια, οι φαν να τη μνημονεύουν και να τη γιορτάζουν κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Ημέρα (κάθε χρόνο, στις 21 Οκτωβρίου, την ημερομηνία που στο σίκουελ Επιστροφή στο Μέλλον Μέρος 2, οι Μάρτι ΜακΦλάι και Ντοκ Έμετ Μπράουν, επιλέγουν επιστρέψουν το έτος 2015) και το κοινό να την αποθεώνει ξανά και ξανά.

Όταν η πρώτη ταινία του franchise έκανε πρεμιέρα στις 3 Ιουλίου 1985 στις κινηματογραφικές αίθουσες, επαναπροσδιόρισε την έννοια του μπλοκμπάστερ επιστημονικής φαντασίας με ευκολία.

Σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις και παραγωγή του θρυλικού Στίβεν Σπίλμπεργκ, η ταινία του 1985 σύστησε στον κόσμο τον άβουλο αλλά αξιαγάπητο έφηβο Μάρτι ΜακΦλάι (Μάικλ Τζ. Φοξ), τον ιδιοφυή αλλά εκκεντρικό επιστήμονα Ντοκ Μπράουν (Κρίστοφερ Λόιντ) και, φυσικά, ένα τροποποιημένο DeLorean που κινούνταν με πλουτώνιο και μπορούσε να διασχίσει τον χρόνο, μεταφέροντας τους ήρωες από το 1985 στο 1955.

Η ταινία έγινε μια εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, αποφέροντας πάνω από 381 εκατομμύρια ευρώ το 1985 (που ισοδυναμούν περίπου με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό), καθιστώντας την την υψηλότερη σε εισπράξεις ταινία παγκοσμίως ακόμη και αν τα ειδικά εφέ σήμερα μοιάζουν ίσως κάπως παιδικά.

Αυτό που ακολούθησε ήταν η γέννηση ενός καλτ πολιτιστικού προιόντος που θα επηρέαζε γενιές κινηματογραφιστών, εραστών της τεχνολογίας και της επιστημονικής φαντασίας.

