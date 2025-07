Πέντε παίκτες της Γιουνάιτεντ ενημέρωσαν πως θέλουν να αποχωρήσουν (pics)

Πολλές θα είναι οι αλλαγές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού αρκετοί παίκτες βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου από τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο όχι ένας, ούτε δύο, αλλά πέντε παίκτες ζήτησαν να αποχωρήσουν από την ομάδα.

🚨 BREAKING: Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Jadon Sancho have all informed Manchester United they wish to leave.

Man Utd have delayed their return date until later in July to allow them time to explore solutions further. pic.twitter.com/irnGOPhc8E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025