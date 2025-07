Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους 1-0: Η… οβίδα του Γκαρθία έστειλε τη «βασίλισσα» στα προημιτελικά (vid)

Νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων πέτυχε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» επικράτησε με σκορ 1-0 της Γιουβέντους με γκολ του Γκαρθία από το 54’ και πέρασε στους «8» της διοργάνωσης η οποία διεξάγεται στις ΗΠΑ. Αντίπαλος για τη «Βασίλισσα» στον επόμενο γύρο ο νικητής του αποψινού (04.00) αγώνα ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Μοντερέι.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε δίχως να επιτευχθεί κάποιο γκολ, με τη Ρεάλ, ωστόσο, να είναι καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του 45λεπτου και να ψάχνει περισσότερο το γκολ από τη Γιουβέντους.

Η «Βασίλισσα» κατάφερε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου να φτάσει στην επίτευξη του τέρματος που τόσο επιζητούσε. Στο 54’ ο Άρνολντ έκανε τη γλυκιά σέντρα στην περιοχή και η κεφαλιά – οβίδα του Γκαρθία από το ύψος του πέναλτι έβαλε μπροστά τη «Βασίλισσα».

54′ ⚽ GOAL!

Gonzalo García gets the best of a header in the box and puts @realmadrid in the lead! 🔥

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAJUV pic.twitter.com/T8AkpqItFC

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2025