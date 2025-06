Ρεάλ Μαδρίτης – Πατσούκα 3-1: Τρίποντο και βήμα πρόκρισης στους «16» (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε με 3-1 της Πατσούκα στο «Bank of America Stadium» της Σάρλοτ και έκανε βήμα πρόκρισης στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, καθώς έφτασε τους τέσσερις βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια.

Η «Βασίλισσα» παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 7ο λεπτό, εξαιτίας της αποβολής του Ασένσιο, πήρε το τρίποντο και έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση της νεοσύστατης διοργάνωσης της FIFA.

7′ RED CARD ALERT! Asencio takes down Rondon and is given a straight red card! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/MrhAVGCpKR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν βγήκε στην κόντρα και μετά από υποδειγματική ασίστ του Φραν Γκαρθία, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ με τρομερό τελείωμα έκανε το 1-0 για τους μερένκες.

Every angle. Every touch. 🎯🔥 Jude Bellingham’s finish, exactly how it deserves to be seen. ⚽👑 Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/sy2oRQ8gz1 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025

Το 2-0 έκανε στο 43′ ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος πλάσαρε από κοντινή απόσταση τον τερματοφύλακα της Πατσούκα και δικαίωσε τον Τσάμπι Αλόνσο που δείχνει να τον εμπιστεύεται απόλυτα στο ξεκίνημά του στον πάγκο της ομάδας, καθώς ήταν το δεύτερο συνεχόμενο ματς στο οποίο του δίνει φανέλα βασικού.

43′ GOAL! ⚽

Arda Guler is at the right place at the right time to slot it in! @realmadrid now lead 2-0! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/qsvsA8Jl0z — DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε μέχρι το 70ο λεπτό της συνάντησης, όταν ο Βαλβέρδε έκανε το 3-0 για την «Βασίλισσα», μετά από πάσα του Μπραχίμ Ντίαζ, κλειδώνοντας το τρίποντο για τη Ρεάλ.

Το μόνο που κατάφερε η Πατσούκα ήταν να μειώσει σε 3-1 στο 80ο λεπτό με γκολ του Μοντιέλ, ο οποίος ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες της μεξικάνικης ομάδας.

Elías Montiel goal Gives Pachuca a chance for the comeback 👀 Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVWAC pic.twitter.com/uZa48htYZG — DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο

Ρεάλ – Αλ Χιλάλ 1-1

Πατσούκα – Ζάλτσμπουργκ 2-1

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο

Ρεάλ – Πατσούκα 3-1

23/6 01:00 Ζάλτσμπουργκ – Αλ Χιλάλ

Η βαθμολογία στον 8ο όμιλο

Ρεάλ 4

Ζάλτσμπουργκ 3

Αλ Χιλάλ 1

Πατσούκα 0