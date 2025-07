Ο χειρότερος φύλακας: Σκύλος παίζει με ληστή ενώ εκείνος κλέβει το σπίτι

Φιλόζωος -αν μη τι άλλο- αποδείχθηκε διαρρήκτης που εισέβαλε σε σπίτι για να το ληστέψει, καθώς προτού προχωρήσει στη δράση του, «συστήθηκε» και… έπαιξε με τον σκύλο της οικογένειας.

Το σκυλί, ένα λαμπραντόρ, που υποτίθεται ότι ήταν φύλακας του σπιτιού, όχι μόνο δεν αντέδρασε επιθετικά, αλλά δέχτηκε με χαρά τον άγνωστο, κουνώντας την ουρά του και επιζητώντας χάδια.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο σαλόνι του σπιτιού. Ο ληστής, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, φαίνεται να κάθεται στο πάτωμα, να χαϊδεύει το σκυλί και να παίζει μαζί του, προτού συνεχίσει ανενόχλητος τη διάρρηξη.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Χ (πρώην Twitter) και έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

The owner of the house was surprised to see his burglar playing with his dog.

I think it’s the worst guard dog in history. 🤣🤣 pic.twitter.com/fSyKKCoUs3

— The Figen (@TheFigen_) June 29, 2025