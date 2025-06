«Θέλει τον Μαμουκελασβίλι ο Παναθηναϊκός» (pic, vid)

Ο Άρελ Γκίνσπερ ξεσήκωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού, ανοίγοντας το θέμα του Σάντρο Μαμουκελασβίλι για τους πράσινους, με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Γεωργιανός ψηλός (26 χρονών, 2,06μ.) προέρχεται από μία αρκετά καλή σεζόν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, όμως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και η θέση του στους Τεξανούς, αλλά και γενικότερα στο NBA δεν είναι καθόλου σίγουρη -πιο πολύ ως αβέβαιη μοιάζει.

Ο Μαμουκελασβίλι μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως σέντερ, όσο και ως φόργουορντ. Έχει μέγεθος είναι πολύ καλός ριμπάουντερ, ενώ είναι και αρκετά γρήγορος και εκρηκτικός για το ύψος του.

Παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να «στεριώσει» στο NBA, στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αποτελέσει τον ιδανικό παρτενέρ του Ματίας Λεσόρ.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, μέτρησε 6,3 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε 11,2 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα στη regular season του NBA.

Ο Μαμουκελασβίλι είχε κάνει μια τρομερή εμφάνιση τον Μάρτιο στη νίκη των Σπερς επί των Νιου Γιόρκ Νικς (120-105 στο Frost Bank Center), κάνοντας ένα απίστευτο ρεκόρ.

🚨🚨I’m hearing that Panathinaikos BC is strongly targeting Sandro Mamukelashvili!

The Greek club is targeting Mamukelashvili as a potential addition to the frontcourt following the departure of Gabriel, and they’re pushing hard to land him!#paobc pic.twitter.com/ixJKnsy3jZ

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 27, 2025