Πανικός επικράτησε στη Νέα Υόρκη, όταν ένα πολυτελές πλοίο με 352 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε προβλήτα στον ποταμό Χάντσον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άτομα.

Το «The Timeless» επιχειρούσε να δέσει στη West 125th Street και τον αυτοκινητόδρομο Henry Hudson Parkway, περίπου στις 4:18 μ.μ. του Σαββάτου (21/6), όταν φέρεται να έσπασε ένα από τα σχοινιά πρόσδεσης, προκαλώντας τη σύγκρουση με την αποβάθρα.

Σύμφωνα με την Zytin King, κάτοικο της Νέας Υόρκης που γιόρταζε τα 69α γενέθλιά της στο πλοίο μαζί με συγγενείς και φίλους, το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που πολλοί επιβάτες κατέβαιναν τις σκάλες για να αποβιβαστούν. «Κάποιοι έπεσαν, δεν υπήρχε τίποτα να κρατηθούν… Πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά», δήλωσε.

Οι πυροσβεστικές αρχές ανέφεραν ότι 35 άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, ενώ 23 μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για περαιτέρω αξιολόγηση. Κανένας επιβάτης δεν έπεσε στη θάλασσα.

Επικράτησε πανικός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές σύγχυσης και αναστάτωσης.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η χρήση αναπηρικών αμαξιδίων.

BREAKING: A mass casualty situation has been declared in Manhattan, New York City, after a large boat slammed into a dock near Henry Hudson Parkway and West 130th Street, close to Dinosaur Bar-B-Que. Emergency crews report at least 10 people injured, with around 400 passengers on… pic.twitter.com/VQMa9N4p8M

