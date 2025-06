Για ιρανική τρομοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών στην Κύπρο, η οποία αποτράπηκε, κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Γκίντεον Σάαρ, το Ιράν επιχείρησε να πραγματοποίησει την επίθεση αλλά οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας επενέβησαν εγκαίρως την απέτρεψαν.

Ο ίδιος δεν αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίον επιχειρήθηκε η επίθεση, ούτε πότε έλαβαν χώρα τα συμβάντα στα οποία αναφέρεται.

Επισημαίνει, ωστόσο, πως η «τρομοκρατική επίθεση αποτράπηκε χάρη στη δραστηριότητα των κυπριακών αρχών ασφαλείας, σε συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας».

The Islamic Revolutionary Guard Corps – the terror arm of the Iranian regime – tried to carry out an attack on Israeli citizens in Cyprus.

Thanks to the activity of the Cypriot security authorities, in cooperation with Israeli security services, the terror attack was thwarted.…

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 21, 2025