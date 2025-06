«Ο καλύτερος μπαμπάς»: Ο πρίγκιπας Χάρι στον πιο σπουδαίο ρόλο της ζωής του

Ο πρίγκιπας Χάρι είναι ένας καλός μπαμπάς. Με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα 2025 η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια ανάρτηση για τον «καλύτερο μπαμπά του κόσμου», τον σύζυγο της και πετέρα των δύο παιδιών τους Άρτσι και Λίλιμπετ.

Οι οικογενειακές στιγμές από το Μοντεσίτο έγιναν viral και για πολλούς ήταν και η καλύτερη απάντηση της Δούκισσας στους επικριτές τους.

Το βίντεο, υπό τους ήχους του τραγουδιού Have It All του Τζέισον Μραζ, είναι ένα home video γεμάτο αυθόρμητες στιγμές γονεϊκότητας του 40χρονου Δούκα του Σάσεξ με τα παιδιά τους, τον 6χρονο Πρίγκιπα Άρτσι και την 4χρονη Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, μέσα στα χρόνια.

Σε αυτό ο Χάρι εμφανίζεται να χορεύει χαρούμενα με τον μικρό Άρτσι στην κουζίνα, καθώς και να γελάει δυνατά κατά τη διάρκεια της ώρας του παραμυθιού με τον γλυκό, γελαστό πιτσιρίκι.

Ένα άλλο συγκινητικό κλιπ δείχνει τον αφοσιωμένο μπαμπά να δέχεται καταιγισμό φιλιών από τον γιο και την κόρη του σε μια κούνια στην αυλή του σπιτιού τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Η 43χρονη Μέγκαν συμπεριέλαβε επίσης πλάνα του Χάρι να μαθαίνει στον Άρτσι να κάνει ποδήλατο, με τον πατέρα να τρέχει προσεκτικά δίπλα στον γιο του καθώς εκείνος κάνει πετάλι σε ένα μονοπάτι.

Η Μέγκαν ακούγεται να επευφημεί πίσω από την κάμερα, καθώς η μικρή Λίλι τρέχει πίσω από τον αδελφό της.

Το ζεύγος, που παντρεύτηκε το 2018, υποδέχθηκε τον γιο τους Άρτσι τον Μάιο του 2019 και την κόρη τους Λίλιμπετ τον Ιούνιο του 2021.

Ωστόσο, η οικογενειακή τους ευτυχία δεν μένει ποτέ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και, συχνά, την κριτική.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το βασιλικό ζευγάρι δέχθηκε σκληρό διαδικτυακό χλευασμό, αφότου η πρώην ηθοποιός της σειράς Suits μοιράστηκε ένα παλιότερο βίντεο όπου οι νέοι γονείς χορεύουν στο μαιευτήριο λίγο πριν τη γέννα, συμμετέχοντας στο viral trend του Baby Momma Dance (τραγούδι που εκείνη την εποχή είχε γίνει viral με συνέπεια να αναρτώνται πολλά ανάλογα βίντεο στα social media) με αφορμή τα γενέθλια της κόρης τους.

«Σαν σήμερα πριν από τέσσερα χρόνια συνέβη και αυτό. Και στα δύο μας παιδιά είχε περάσει μία εβδομάδα από την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού… οπότε, όταν τα πικάντικα φαγητά, όλο αυτό το περπάτημα και ο βελονισμός δεν είχαν αποτέλεσμα, υπήρχε μόνο ένα πράγμα έμενε να κάνουμε», έγραψε στην ανάρτηση η Μέγκαν Μαρκλ.

Το βίντεο τρολαρίστηκε πολύ με τα αρνητικά σχόλια να έδωσαν αφορμή στον φίλο της Μαρκλ, Κρίστοφερ Μπούζι, να απαντήσει με οργή στο «σκληρό και αρρωστημένο» σχολιασμό.

«Φανταστείτε, για μια στιγμή, πώς θα ήταν να βλέπετε μερικές από τις πιο ευτυχισμένες και ευάλωτες στιγμές της ζωής σας να μετατρέπονται σε πυρομαχικά μίσους», είπε στο Newsweek.