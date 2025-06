Μανία σε όλη την Ευρώπη με τα τσιπ της Nvidia – Τι κέρδισε ο «ροκ σταρ» Jensen Huang

Ο Jensen Huang έχει τοποθετήσει την Nvidia ως κάτι περισσότερο από μια εταιρεία τσιπ, αποτελώντας κάτι σαν ροκ σταρ στον κόσμο της τεχνολογίας, όπως αποδείχθηκε από το πρόσφατο ταξίδι του επί ευρωπαϊκού εδάφους, όπου μίλησε πολύ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για την «κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη», ένα βασικό θέμα για τους Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής και τις εταιρείες.

Το μήνυμά του ήταν σαφές – η Nvidia είναι η εταιρεία που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να οικοδομήσει την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η περιοχή να πάρει τον έλεγχο του πεπρωμένου της με τη νέα αυτή τεχνολογία. Σαφή ήταν επίσης και όσα προκάλεσε ο Huang σε κάθε του εμφάνιση, ως άλλος ροκ σταρ.

Η έλξη του Huang

Ο Huang είναι πραγματικά ο σημερινός ροκ σταρ του κόσμου της τεχνολογίας, όπως επισημαίνει και το CNBC. Στην Εβδομάδα Τεχνολογίας του Λονδίνου, οι ουρές ήταν μεγάλες και το αμφιθέατρο γεμάτο για να τον ακούσουν οι επισκέπτες να μιλάει.

Η εκδήλωση GTC στο Παρίσι ήταν επίσης γεμάτη. Ήταν σαν να πηγαίνει ο κόσμος σε μια μουσική συναυλία ή σε μια αθλητική εκδήλωση. Υπήρχαν μπλουζάκια GTC Paris στην πλάτη κάθε καρέκλας και ακόμη και ένα κατάστημα με εμπορεύματα.

Η αύρα του Huang ήταν εντυπωσιακή και μετά τις ομιλίες του, καθώς μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις μαζί του και μια αίθουσα γεμάτη από συμμετέχοντες, οι περισσότεροι άνθρωποι έκαναν ουρά για να βγάλουν φωτογραφίες ή selfies μαζί του. Ενώ τόσο ο Μακρόν όσο και ο Στάρμερ ήθελαν να βρεθούν στη σκηνή μαζί του.

Σύμφωνα με τον Huang, η AI θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποδομή όπως η ηλεκτρική ενέργεια

Η Nvidia είναι η ελπίδα της Ευρώπης για την ΑΙ;

Το βασικό προϊόν της Nvidia είναι οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλά ο Huang έχει τοποθετήσει τη Nvidia ως κάτι περισσότερο από μια εταιρεία τσιπ, καθώς όλες τις προηγούμενες ημέρες περιέγραψε την Nvidia ως εταιρεία υποδομών. Είπε επίσης ότι η AI θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποδομή όπως η ηλεκτρική ενέργεια.

Το μήνυμά του προς όλες τις χώρες ήταν ότι η Nvidia θα μπορούσε να είναι η εταιρεία που θα βοηθήσει τις χώρες να δημιουργήσουν αυτές τις υποδομές.

«Πιστεύουμε ότι για να ανταγωνιστούμε, για να οικοδομήσουμε ένα ουσιαστικό οικοσύστημα, η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί και να οικοδομήσει κοινές ικανότητες», δήλωσε ο Huang κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο Viva Tech στο Παρίσι την Τετάρτη.

Μια από τις πιο σημαντικές συνεργασίες που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα είναι μεταξύ της γαλλικής νεοφυούς εταιρείας Mistral και της Nvidia για τη δημιουργία ενός λεγόμενου cloud AI με χρήση των GPU της τελευταίας.

H «κυρίαρχη AI»

Ο Huang μίλησε πολύ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για την «κυρίαρχη AI» – την έννοια της δημιουργίας κέντρων δεδομένων εντός των συνόρων μιας χώρας που εξυπηρετούν τον πληθυσμό της αντί να βασίζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Μεταξύ των Ευρωπαίων φορέων χάραξης πολιτικής και των εταιρειών, αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα.

Ο Huang έπλεξε επίσης το εγκώμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ευρώπης γενικότερα, όσον αφορά τις δυνατότητές τους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι πίσω, αλλά πλησιάζει

Μιλώντας στο CNBC, ο Huang επισήμανε πως η Nvidia δεν ήταν σε θέση να πουλήσει τα πιο προηγμένα τσιπ της στην Κίνα λόγω των εξαγωγικών ελέγχων των ΗΠΑ και ακόμη και λιγότερο εξελιγμένοι ημιαγωγοί εμποδίζονται. Στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της, η Nvidia δέχτηκε πλήγμα 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αποθέματα που δεν πωλήθηκαν.

Ο Huang δήλωσε ότι η Huawei βρίσκεται μια γενιά πίσω από την Nvidia. Αλλά επειδή υπάρχει πολλή ενέργεια στην Κίνα, η Huawei μπορεί απλώς να χρησιμοποιήσει περισσότερα τσιπ για να έχει αποτελέσματα.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να συμμετάσχουν, η Huawei έχει καλύψει την Κίνα και έχει καλύψει όλους τους άλλους», δήλωσε ο Huang. Ωστόσο, ανησυχεί για τη στρατηγική σημασία των αμερικανικών εταιρειών που δεν έχουν πρόσβαση στην Κίνα.

Βλέπει όμως «έναν κόσμο όπου η κινεζική τεχνολογία AI εξελίσσεται. Ορισμένες χώρες μπορεί να αποφασίσουν να χτίσουν την υποδομή AI τους με κινεζικές εταιρείες και όχι με αμερικανικές. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να δώσει στις κινεζικές εταιρείες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης».

Για τον Huang αυτή θα είναι η «δεκαετία των» αυτόνομων οχημάτων και της ρομποτικής

Η κβαντική, η ρομποτική και η οδήγηση χωρίς οδηγό είναι το μέλλον

Ο Huang χρησιμοποιεί συχνά δημόσιες εμφανίσεις για να μιλήσει για το μέλλον.

Όταν ρωτήθηκε, δε, για ποιους τομείς είναι αισιόδοξος, ήταν αφοπλιστικός: η ρομποτική και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, με τεχνολογία που τα προϊόντα της Nvidia μπορούν να τροφοδοτήσουν.

Ο Huang εξάλλου είπε ότι αυτή θα είναι η «δεκαετία των» αυτόνομων οχημάτων και της ρομποτικής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο GTC Paris την Τετάρτη, αναφέρθηκε επίσης στην κβαντική πληροφορική, λέγοντας ότι η τεχνολογία φτάνει σε «σημείο καμπής».

Οι κβαντικοί υπολογιστές πιστεύεται ευρέως ότι είναι σε θέση να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα που οι κλασικοί υπολογιστές δεν μπορούν. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πράγματα όπως η ανακάλυψη νέων φαρμάκων ή υλικών.