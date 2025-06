Το σοκαριστικό βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη που έπεισε χιλιάδες ότι ξέσπασε πόλεμος!

Τα social media έχουν γεμίσει τις τελευταίες μέρες με ένα βίντεο που κόβει την ανάσα. Ένα δελτίο ειδήσεων ανακοινώνει σοκαριστικά γεγονότα: ο Καναδάς επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ανταποκριτής στο «πεδίο μάχης», παρουσιάστρια στο στούντιο και εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία. Μόνο που τίποτα από όλα αυτά… δεν είναι πραγματικό. Είναι όλα τεχνητή νοημοσύνη…

Το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε από τον χρήστη @thetravisible, χρησιμοποιώντας το Google Veo 3 – ένα νέο, εντυπωσιακό εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών βίντεο μικρής διάρκειας με ήχο, διάλογο και εικόνα υψηλής ποιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο πειστικό, που πολλοί χρήστες πίστεψαν πως όντως ξέσπασε πολεμική σύρραξη.

If they were showing you AI news in the 90’s…..

Would you have known it was fake?

What if it has been around much longer than we have been led to believe and we are slowly being fed old, crappy versions to make us think we know its limitations? pic.twitter.com/L2p66JpXGs

