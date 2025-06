«Στύση, σοκολατάκια, ροχαλητό»: Άσεμνο γράμμα του Τζον Λένον στο σφυρί για εκαντοντάδες χιλιάδες ευρώ

Αν και πολλοί θεωρούν τον Τζον Λένον ποιητή, το θρυλικό Σκαθάρι αποκάλυψε την πιο γήινη πλευρά του σε ένα γράμμα που έγραψε το 1962 στην τότε μέλλουσα σύζυγό του, Σίνθια Πάουελ.

Σε αυτό, ο Λένον εκφράζει την επιθυμία του να βρεθεί μαζί της για να κάνουν σεξ.

«Μακάρι να ήμουν στον δρόμο για το διαμέρισμά σου με τις κυριακάτικες εφημερίδες, σοκολατάκια και μία στύση» γράφει στο προσωπικό του μήνυμα που τώρα δημοπρατείται από τους Christie’s με εκτιμώμενη τιμή από 35.500 έως 47.300 ευρώ.

Η επιστολή, γραμμένη μέσα σε πέντε νύχτες μετά από συναυλίες κατά τη διάρκεια της παραμονής των Beatles στο Αμβούργο τον Απρίλιο του 1962, βρίσκει τον τότε 21χρονο Λένον να γράφει:

«Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ και μου λείπεις τρελά… Μακάρι να ήμουν στον δρόμο για το διαμέρισμά σου με τις κυριακάτικες εφημερίδες, σοκολατάκια και μια στύση» γράφει.

«Αναρωτιέμαι γιατί όλες οι εφημερίδες έγραψαν για τον Στου… Δεν έχω δει την Άστριντ από την ημέρα που φτάσαμε, σκέφτηκα να πάω να τη δω, αλλά θα ήταν τόσο άβολο» ενώ στη συνέχεια προσθέτει με χιούμορ: «Ο Πολ κάνει χαμό πάνω στο κεφάλι μου (είναι σε μια κουκέτα πάνω από μένα και ροχαλίζει)… Σκάσε Μακάρτνεϊ!»

Στη συνέχεια, ο Λένον εκφράζει στη Σίνθια τη δυσαρέσκεια του για το ενδεχόμενο να μετακομίσει μαζί τους η τότε φίλη του Μακάρτνεϊ, Ντοτ Ρόουν.

«Δεν θα ήμασταν ποτέ μόνοι μας… φαντάσου να την έχουμε εκεί όλη την ώρα όταν είμαστε στο κρεβάτι – και φαντάσου τον Πολ να κάνει έχει οργασμό συνέχεια» γράφει ο Λένον που κλείνει το γράμμα του σημειώνοντας: «Σ’ αγαπώ, σε παρακαλώ περίμενέ με και μην είσαι λυπημένη και δούλεψε σκληρά, να είσαι μια έξυπνη μικρή Σιν Πάουελ».

Ο Λένον και η Σίνθια, η οποία ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερή του, διατηρούσαν σχέση επί τέσσερα χρόνια, έχοντας γνωριστεί στο Κολλέγιο Τέχνης του Λίβερπουλ.

Παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 1962 και ο γιος τους, Τζούλιαν, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1963, λίγες εβδομάδες μετά την έκρηξη της Beatlemania που ακολούθησε την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, Please Please Me, που έφτασε στην κορυφή των charts.

Το ζευγάρι χώρισε το 1968 και εκείνη αργότερα ισχυρίστηκε ότι ο Λένον της είχε ασκήσει σωματική βία καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους και ότι την είχε χαστουκίσει σε κρίση ζήλιας.

Η χειρόγραφη επιστολή πωλήθηκε από τη Σίνθια σε Σουηδό συλλέκτη το 1991 και άλλαξε χέρια το 1993.

Ο Τόμας Βένινγκ, επικεφαλής βιβλίων και χειρογράφων στον οίκο Christie’s, δήλωσε: «Υπάρχουν μερικά άσεμνα και αστεία σημεία και νιώθεις την προσωπικότητά του να ξεπηδαέι από τη σελίδα, σε αντίθεση με τα μεταγενέστερα γράμματά του που είναι πιο επιφυλακτικά και διδακτικά. Παρέχει μια πρώιμη εικόνα των Beatles από την εποχή τους στο Αμβούργο, η οποία ήταν τόσο σημαντική για την ανάπτυξή τους ως συγκρότημα».

Ο Λένον δολοφονήθηκε από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν στη Νέα Υόρκη το 1980.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου.