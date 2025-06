«Επιστρέφει στο NBA o Σπλίτερ» (pic)

Ο Τιάγκο Σπλίτερ δεν άργησε να αποδείξει την αξία του ως προπονητής στην… ευρωπαϊκή σκηνή. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία που είχε χτίσει ο Τουόμας Ίσαλο τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε να οδηγήσει την Παρί σε μια θέση στα playoffs της Euroleague, στην παρθενική του σεζόν στον πάγκο της γαλλικής ομάδας.

Ωστόσο, δεν θα υπάρξει δεύτερη χρονιά. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στο γνώριμο περιβάλλον του NBA, καθώς από τη νέα σεζόν θα ενταχθεί στο τεχνικό τιμ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Τσόνσι Μπίλαπς θέλει να ενισχύσει το προπονητικό του επιτελείο με ανθρώπους που διαθέτουν εμπειρία και γνώση, και ο Σπλίτερ αποτέλεσε μια από τις επιλογές που ξεχώρισαν. Έτσι, ο πρώην διεθνής σέντερ ετοιμάζεται να περάσει ξανά τον Ατλαντικό για να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τσέμα Ντελούκας.

— Chema de Lucas (@chemadelucas) June 7, 2025