Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη χθες Κυριακή έπειτα από επίθεση στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν πολλά άτομα στην πόλη Μπόλντερ του Κολοράντο, σ’ ένα επεισόδιο που ο διευθυντής του FBI χαρακτήρισε ως «στοχευμένη» τρομοκρατική ενέργεια (φωτογραφία του ABC Affiliate KMGH via Reuters, επάνω, από το σημείο της επίθεσης).

Ενώ τόνισε ότι οι πληροφορίες ήταν «πολύ προκαταρκτικές», ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, Στίβεν Ρέντφιρν, δήλωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη μετά από κλήσεις για άτομο που «πυρπολούσε τους ανθρώπους».

Boulder, CO – authorities have arrested a man by the name of Mohamad Soliman in connection with a possible terror attack on a group of Jews.

Soliman was said to have dressed up as a landscaper when he threw Molotov cocktails at the group, burning several including children. pic.twitter.com/q4nRvY2E5r

