Με μία πολύ λιτή, αλλά… ξεκάθαρη ανάρτησή του στα social media το βράδυ χθες Δευτέρας ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Αλ Νασρ, επισημαίνοντας πως η ποδοσφαιρική ιστορία για τον ίδιο «ακόμα γράφεται» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).

Δείχνοντας πως δεν έχει την παραμικρή διάθεση για να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, μολονότι έχει φτάσει πλέον τα 40, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιος θα είναι ο επόμενος «σταθμός» της καριέρας του.

Τα πορτογαλικά Μέσα, πάντως, αναφέρουν πως η επόμενη ομάδα του CR7 θα είναι σύλλογος που θα αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αυτό το κεφάλαιο έληξε για εμένα. Η ιστορία; Ακόμα γράφεται. Ευγνώμων σε όλους».

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025