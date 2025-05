Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην βόρεια Εύβοια – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

O σεισμός των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 03:23 της Δευτέρας έγινε αισθητός πέρα από την Εύβοια, σε πολλά μέρη της Αττικής και φυσικά την Στερεά Ελλάδα, με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες, να δίνουν ως εστιακό βάθος τα 16,9 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. Ανατολικά του Προκοπίου..

Τον σεισμό κατέγραψε και το ΕυρωΜεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο EMSC, το οποίο διαθέτει πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες ενημερώνουν τις περιοχές στις οποίες ο σεισμός έγινε αισθητός. Μέχρι στιγμής τα δύο ινστιτούτα συγκλίνουν στους 4,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός ακολουθήθηκε από μετασεισμό των 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 8 χιλιόμετρα, Ανατολικά, Βορειοανατολικά (ΑΒΑ) του Προκοπίου.

H Γεωλογική Επισκόπηση των Ηνωμένων Πολιτειών – USGS, κατέγραψε και εκείνη τον σεισμό, ελαφρώς μικρότερο (στους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ), κάτι όχι ασυνήθιστο.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 19 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ywZWNRRQSw

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2025