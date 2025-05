Σεισμός στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Η δόνηση σημειώθηκε στις 02.52 και είχε επίκεντρο 3 χλμ. ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας ή 8 χιλιόμετρα ανατολικά από το Μαντούδι.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσιοποίησε την αναθεωρημένη του εκτίμηση η οποία έκανε λόγο για σεισμό της τάξης των 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 14,4χλμ και έγινε αισθητός στην Αθήνα, την Λαμία και κάποια ακόμα μέρη της Στερεάς λόγο μικρότερης εγγύτητας.

Οι μετασεισμοί που ακολούθησαν ήταν μικρότερης έντασης, της τάξης των 1,8 και 1,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς να γίνουν αισθητοί.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Greece.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) May 17, 2025