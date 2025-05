Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, καταγγέλλουν ότι η επέκταση των μαχών από το Ισραήλ στη Γάζα ρισκάρει τις ζωές των ανθρώπων τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ξεκίνησε νέες χερσαίες επιχειρήσεις στη βόρεια και στη νότια Γάζα στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» που είχε προαναγγείλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επιστολή με την οποία εξέφρασαν τις θέσεις τους οι συγγενείς των ομήρων συντάχθηκε από τον Χαγκάι Λεβίν, επικεφαλής της ομάδας υγείας στο Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, μαζί με τον πρώην διευθυντή της Μοσάντ, Ταμίρ Πάρντο.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Special Report – Operation Gideon’s Chariots Poses Severe Threat to Hostages

A new position paper authored by Prof. Hagai Levine, Head of the Health Team at the Hostages and Missing Families Forum, and Tamir Pardo, Former Director of Mossad, warns of grave and escalating dangers… pic.twitter.com/BM2AIaXLic

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) May 18, 2025