Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι 24 όμηροι είναι ζωντανοί στη Γάζα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αριθμός τους είναι 21, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις οικογένειες των απαχθέντων.

Ο Γκαλ Χιρς, ο συντονιστής του Ισραήλ για τα θέματα που σχετίζονται με τους ομήρους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η Χαμάς κρατά 59 ομήρους, από τους οποίους οι 24 είναι ζωντανοί και οι 35 νεκροί – αριθμοί που παραμένουν αμετάβλητοι.

«Όλες οι οικογένειες των απαχθέντων ενημερώνονται πάντα για τις πληροφορίες που έχουμε για τους αγαπημένους τους», δήλωσε.

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι 24 όμηροι ήταν ζωντανοί πριν από μία εβδομάδα, αλλά ο αριθμός τώρα είναι 21.

«Λέω 21, διότι σήμερα είναι 21. Τρεις πέθαναν», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή για την πληροφορία αυτή ή να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Trump says only 21 hostages held by Hamas in #Gaza now believed to be alive https://t.co/99q1rLRCu0 pic.twitter.com/jltCmbgQAV

— Arab News (@arabnews) May 7, 2025