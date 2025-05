Την οργή των συγγενών των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτυπώνει ανακοίνωση τους.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων τονίζει ότι το σχέδιο που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο για την κατάληψη εδαφών και τη διατήρηση της παρουσίας του Ισραήλ στη Γάζα θα πρέπει να ονομαστεί «σχέδιο Σμότριχ – Νετανιάχου» για την «εγκατάλειψη των ομήρων και της ασφάλειας και της εθνικής ανθεκτικότητας του Ισραήλ».

Στην ανακοίνωσή τους οι συγγενείς των ομήρων σημειώνουν ότι το σχέδιο αυτό αποτελεί παραδοχή της κυβέρνησης ότι επιλέγει τα εδάφη έναντι των ομήρων, κάτι που, όπως λένε, είναι ενάντια στη θέληση πάνω από του 70% των Ισραηλινών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

New Israeli plans for expanded military operations in Gaza have come under fire from the Hostages and Missing Families Forum – Statement

«The plan approved by the cabinet deserves to be called the ‘Smotrich-Netanyahu Plan’ for sacrificing the hostages,» read a statement by the… pic.twitter.com/ZgpFO1VdSd

— The New Region (@thenewregion) May 5, 2025