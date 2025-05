Το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης του πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε ομόφωνα χθες Κυριακή σχέδιο για την εντατικοποίηση των ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές τους στην κυβέρνηση.

Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή την ερχόμενη εβδομάδα (13η – 16η Μαΐου), ανέφεραν πηγές της εφημερίδας Times of Israel.

Στο μεσοδιάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια να κλειστεί νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πάντα κατά την Times of Israel, εγκρίθηκε επίσης κατά πλειοψηφία σχέδιο για να αρχίσει να εισέρχεται ξανά βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας κατά τρόπο που θα εγγυάται πως δεν θα την καταχράται η Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει τους τελευταίους δυο και πλέον μήνες την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο παραθαλάσιο παλαιστινιακό θύλακα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, γεγονός που έχει πυροδοτήσει κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί τον λιμό σαν όπλο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Euro-Med Human Rights Monitor warned in a new report that Israel’s use of starvation against civilians in the Gaza Strip constitutes one of the most extreme and brutal forms of genocide, stripping victims of both health and dignity.

The Monitor stressed that this policy aims… pic.twitter.com/z1ZnoGzR3m

